日英歐盟出招抗美關稅

日本外相岩屋毅上周六（15日）在德國出席慕尼黑安全會議期間，趁與美國國務卿魯比奧短暫交談時，請求美國豁免向日本徵收25%鋼鋁關稅和對等關稅。

英國商務大臣韋諾韜周日受訪表示，英國輸美的鋼鋁份額雖小，卻是「非常專業」到可能沒有替代供應商。他重申關稅對英美兩害無益。英國約有10%鋼材外銷美國，包括美國海軍用於潛水艇外殼的一種特殊鋼材。韋諾韜同日宣布，政府決定從新設的國家財富基金等方面，撥25億英鎊（約245億港元）用於促進及保障英國鋼鐵業的一攬子計劃，研究保護鋼鐵抵禦海外不公平貿易待遇、減輕該行業電費、廢金屬回收等長遠對策。1月尾，英政府又批准擴建倫敦希斯路機場，工程將需要40萬噸鋼材。

歐盟擬加強管制美入口農作物

另外，《金融時報》周日援引3名知情官員報道，歐盟擬於下周起按歐盟的糧產品標準，擴大對大豆等美國農作物實施入口管制，例如進口農產品不得使用歐盟禁用的殺蟲藥。歐盟向來反對徵收對等關稅，認為那違反世貿規定。歐盟訂明所有貿易限制只能基於科學，不能基於歧視。歐盟禁用多款殺蟲藥，指之對人畜有害。

（法新社/彭博社/金融時報/倫敦旗幟晚報）