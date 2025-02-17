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美能源部誤裁涉核員工 職責涉國家機密

【明報專訊】特朗普政府的具爭議架構精簡行動遇上尷尬「撞板」，美國能源部上周四大規模裁員後，翌日發現在核武庫設計、興建和維護機構國家核安全管理局（NNSA）錯誤裁走一批試用期員工，其職責涉及處理敏感國家安全秘密，NNSA隨即緊急宣布取消有關員工的解僱信，卻因解僱即時生效而難以重新聯絡涉事員工。事件引發美國國家安全專家的強烈關切。

即時離職失聯絡

彭博社和NBC分別引述消息報道，能源部轄下半獨立運作機構NNSA上周五在全體員工會議上宣布緊急撤回對上述員工的解僱信，NBC更引述一封其取得的員工所收電郵，顯示NNSA承認找不到好辦法去接觸獲取消解聘的員工。事緣這些試用期員工在上周四收到寫明「即時生效」的解僱信後，隨即失去聯邦政府電郵帳戶，因此當局無法直接聯繫這批員工，需託其他員工或主管嘗試找出可復職者的私人聯絡電郵。

全國廣播公司（NBC）指受影響員工多達300至400人，但能源部發言人向彭博社宣稱只有50個案例，且主要負責行政和文書工作。拜登政府的NNSA局長赫魯比指出，涉事職位一般需高級別安全許可和接受最少18個月培訓，他認為鑑於現政府積極地無差別精簡部門，這些被炒者很可能永不回政府任職。一名被炒試用期員工坦言，即使復職也會開始找工作，不會長留NNSA。

這次弄巧反拙的案例，跟全球首富馬斯克在總統特朗普支持下透過政府效率部（DOGE）精簡政府架構的行動一脈相承，同樣是爭議性地迅速大規模炒人。DOGE上周已進駐太空總署（NASA），準備展開審查工作，馬斯克和其他科技富豪一直批評NASA、尤其是「阿提米絲」登月計劃嚴重超支和延誤，如果DOGE最終向「阿提米絲」計劃開刀，或惹來擔心在太空角力被中國超前的共和黨議員反彈。

DOGE目前技術上是由美國總統行政辦公室轄下美國數碼服務局（USDS）改編重組而成，彭博社引述兩名受影響人士報道，馬斯克的DOGE團隊已向一批USDS的員工發出解僱信，理由是特朗普已宣布重組USDS並修改其任務目標，因此USDS已不再需要他們任職。

（彭博社/NBC）

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