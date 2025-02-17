美俄自談結束烏戰 憂邊緣化歐急開會 消息：數天內沙特會談 基輔未擬派團參與

英法擬牽頭向烏派兵 助執行未來達成協議

自競選以來特朗普多次聲言會迅速結束俄烏戰爭，上周三（12日）表示先後跟俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基通電話，稱他跟普京同意美俄立即啟動俄烏終戰談判，而指兩人將會在沙特就俄烏戰事會談。共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）向路透社表示，國務卿魯比奧、國安顧問華爾茲和白宮中東問題特使威特科夫會前往沙特，但未知他們會跟俄方哪些官員會面。

麥考爾稱會談目的是安排特朗普、普京和澤連斯基舉行會議，「最終實現和平並結束這場衝突」。另有消息人士亦向路透社確認美俄官員計劃在沙特會談。魯比奧及俄羅斯外長拉夫羅夫上周六亦通電話，俄外交部指雙方同意定期聯絡，為普京及特朗普的會談做準備。

至於澤連斯基上周五稱烏方未獲邀參與沙特會談，而烏克蘭在諮詢戰略伙伴前都不會跟俄羅斯接觸。他又表示將出訪阿聯酋、沙特和土耳其，但沒提及時間，又指他未有計劃外訪這3國時跟美俄官員會面。

一名烏克蘭官員向政治新聞網站Politico表示，基輔對於沙特談判的消息感到意外，目前沒有計劃派遣代表團參與。澤連斯基上周六重申，不會接受背着烏克蘭達成的協議。

歐洲在終戰談判無角色。為應對特朗普的單邊處理方式，法國周日宣布，將於周一舉行歐洲領袖峰會，討論烏克蘭戰爭及歐洲安全問題。法國外長巴羅昨接受France Inter電台訪問時表示：「（馬克龍）將召集主要歐洲國家，討論歐洲安全問題。」據6名歐洲外交官表示，受邀的最少包括英國、德國、波蘭、意大利、丹麥、歐盟領導層、北約秘書長。會議的主要目標包括探討如何立即向烏克蘭提供幫助、確定歐洲在基輔安全保障中的具體角色，以及加強歐洲的集體安全體系。

美向歐發問卷 問如何保障基輔安全

特朗普的烏克蘭問題特使凱洛格前日表示，歐洲不會參與烏克蘭和平談判，此前華盛頓曾向歐洲各國政府發送問卷，詢問他們能在基輔的安全保障方面提供何種貢獻。芬蘭總統斯圖布上周六證實，美國向歐洲國家發出問卷。有歐洲外交官稱問卷包含6個問題，其中一題問歐洲各國「準備部署多少士兵」。斯圖布稱：「這將迫使歐洲思考，然後由歐洲決定是否真正回答問卷，或者是否一同回答。」

美聯社上周六報道，歐洲部分國家在英法牽頭下正草擬計劃，尋求派兵到烏克蘭，確保未來任何和平協議得以實行。報道指歐洲約一年前就開始討論需要何種程度的武力，但隨着美國總統特朗普或繞過歐洲甚至烏克蘭，與俄羅斯達成結束俄烏戰爭協議，令有關問題變得更迫切。然而派遣部隊的具體形成及參與的國家將視乎和平協議內容及其他因素，而各國就動員兵力亦有各自的限制。愛沙尼亞防長佩瓦庫爾（Hanno Pevklur）在慕尼黑安全會議場邊向美聯社稱，有關研究仍在非常早期階段。

（路透社/彭博社/法新社/Euronews）