日本內望：「特朗普2.0」和美日韓聯盟變局 ／文：張望

韓國政黨輪替往往伴隨外交政策的轉向，進而影響美韓同盟的運作。美國學者Sara Bjerg Moller於2020年《Asian Security》發表的一篇論文中，通過追蹤1993年到2020年韓國的聯盟戰略發現一個規律：當在任韓國總統為保守派領導人時，會表現出更大的被美國拋棄的恐懼（fear of abandonment）；而在進步派的總統治下，則表現出更多的被捲入的恐懼（fear of entrapment）。也就是說，韓國保守派政府更傾向於強化與美國的安全合作，而進步派政府則更重視與朝鮮對話，並在美中之間尋求某種平衡。這種變化使得美韓同盟在不同政權下的表現有所起伏。例如，文在寅政府時期強調對日嚴厲/韓朝和解，而尹錫悅政府則重新強化與美日的安全合作，美國必須在韓國的不同政府之間調整對盟友關係的管理方式。按照這個規律，在「特朗普2.0」的國際背景下，如果今年韓國出現進步派政府，美韓同盟和日韓關係的穩定性將面臨挑戰。

美日同盟比美韓更具戰略穩定性

相較於韓國的劇烈政治波動，日本長期以來由自民黨主導政局，使得美日同盟在安全合作與戰略穩定性方面更具延續性。冷戰時期，美國學者Kent Calder提出「日本外壓國家論」（Japan as a reactive state），澳洲學者Gavan McCormack提出「日本屬國論」（Japan as a client state），但2012年後的日本早已非美國之屬國，已故日本首相安倍晉三提出「積極和平主義」（proactive pacifism），希望日本能和美國大哥並肩作戰，而非過去的「美主日從」關係。

2024年，儘管自民黨內保守主流自由派（日語：保守リベラル）的石破茂掌政，更強調日美同盟的對等性，但整體不會偏離日美安全框架。面對單邊退群的特朗普政府，石破在當選首相前後判若兩人。例如，在2018年宣布參加自民黨總裁選舉的記者會上，石破被問及是否願意像安倍那樣與特朗普一起打高爾夫，他沒有明確表態，而是強調「不是通過奉承或者恭維，而是讓對方相信我們帶着不退縮的決心為國家利益而努力」。

石破茂對美當選前後判若兩人

但2025年2月石破執政後首度訪美，還是必須面對美日同盟的現實。在外務省和日本國家安全團隊的建議下，石破決定向特朗普總統送大禮，包括宣布日本將對美直接投資餘額提高至1萬億美元；大量購買美國生產的液化天然氣（LNG）；在收購美國鋼鐵公司問題上同意「進行投資而非收購」等，還特意贈送給特朗普一個石破家鄉鳥取縣生產的金色武士頭盔（日語：かぶと）。由此可見，石破個人可能主張日本需要穩定日中關係，但面對更為巨大的國際政治和國內政治壓力下，石破難以否定美日同盟在日本國家安全戰略中的核心地位。

日本早稻田大學

國際教養學部准教授張望