司法部高官逼撤控紐約市長 檢察官劈炮

被指交換打擊非法移民 涉事高官拒認

民主黨籍的亞當斯（Eric Adams）去年9月被控擔任布魯克林區長及紐約市長期間受賄、詐騙及非法募集外國競選捐款共5項罪名，令其成為首名任內被起訴的紐約市長，案件原定今年4月開審。亞當斯否認控罪，自稱因反對拜登政府的移民政策而備受針對，又讚揚特朗普的政綱，在後者當選後曾拜訪海湖莊園，並出席其總統就職禮。

署理副司法部長博韋上周一下令紐約南區聯邦檢察辦公室向法院撤控亞當斯，指控罪令亞當斯「無法全心專注支持特朗普打擊非法移民和暴力犯罪的努力」，但強調撤案並非旨在換取亞當斯配合聯邦政府移民執法。

惟沙遜（Danielle Sassoon）在向司法部長邦迪提交的辭職信中強調，深信亞當斯犯下被起訴的罪行，無法同意「基於不當考慮」尋求撤案。跟隨辭職的沙遜下屬、助理聯邦檢察官斯科滕（Hagan Scotten）更稱：「美國法律和傳統不容許利用檢控權力影響其他國民，更遑論民選官員……我認為你（司法部）最終或會找到足夠愚蠢或懦弱的人替你提交撤案申請，但那永不可能是我。」

特朗普稱對案件「一無所知」

《華盛頓郵報》引述知情人士報道，博韋隨後告訴20多名司法部公共廉潔處官員，如跟從指示申請撤控亞當斯可獲晉升，反之或被革職。特朗普前日聲稱自己對亞當斯案「一無所知」，卻又指請辭檢察官「大多由前任政府任命」，這些人「將全數離職或被革職」。

最終兩名司法部高官和博韋簽署訴狀，提交紐約南區聯邦地區法院，尋求無損權利（without prejudice）撤案，這意味亞當斯可以因為同案再被起訴。法律專家指出，法官通常不會拒絕司法部的撤控請求。

（紐約時報/華盛頓郵報/路透社）