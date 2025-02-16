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美媒：俄諜新部門瞄準西方 涉行刺滲透破壞

【明報專訊】美國《華爾街日報》昨（15日）引述西方情報官員報道，俄羅斯間諜機構設立了一個神秘新部門，在歐洲和其他地區秘密施襲，旨在針對西方，包括企圖暗殺、蓄意破壞和在飛機上安裝燃燒裝置等陰謀。克里姆林宮發言人佩斯科夫形容報道「完全沒根據」。

克宮斥指控「完全沒根據」

這個新部門為名「特殊任務部」（SSD），設在俄羅斯軍事情報總部內。兩名歐洲情報首長及其他美歐俄安全官員表示，SSD成立於2023年，以回應西方支援受俄軍入侵的烏克蘭。西方情報官員表示，SSD至少有3項廣泛任務：在海外執行刺殺和破壞行動、滲透西方企業和大學，以及招募和訓練外國特工。SSD一直在尋求從烏克蘭、發展中國家和被視為親俄的國家（如塞爾維亞）招募特工。SSD還營運名為Senezh的精銳特種作戰中心，俄羅斯在此訓練一些特種部隊。

俄陸軍上校阿韋里亞諾夫（Andrey Vladimirovich Averyanov）及其副手、陸軍中尉卡西亞年科（Ivan Sergeevich Kasianenko）負責監督SSD運作。前者曾參與車臣戰爭，因涉及2014年炸毁彈藥庫致兩死而遭捷克警方通緝，後者則被懷疑統籌在英國毒害前俄諜斯克里帕爾父女，前年負責接管僱傭兵瓦格納集團。

西方情報官員稱，SSD策劃了一系列近期針對西方的襲擊行動，包括企圖暗殺德國武器生產商萊茵金屬（援烏的豹2坦克即由其生產）行政總裁帕珀格。SSD的敵對行動被指在去年夏天達到高峰，但最近減少，估計可能旨在為莫斯科與特朗普政府談判製造外交空間。

（華爾街日報）

相關字詞﹕暗殺 俄羅斯 歐洲 西方 情報機關 間諜 襲擊 俄軍侵烏

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