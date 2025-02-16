澤連斯基晤萬斯後 慕安會上促歐洲建軍

美特使：歐無份對俄談判

有份參與「萬澤會」的美國總統烏俄問題特使凱洛格，昨日被問到歐洲會否參與計劃中的對俄談判時，自言是「現實主義學派出身」，故「這不會發生」。他敦促歐洲不要浪費時間投訴應否佔談判一席位，而應專注辯論並提出確切的建議，提高國防開支。這說法顯然會令美國的歐洲盟友更為惱火。

澤連斯基昨在慕安會再度發言，提醒美國總統特朗普如果選擇先見普京後見自己，將是「危險」的事，又指歐洲不能再視美國保護為理所當然，故是時候建立「包括烏克蘭」的歐洲軍隊，「歐洲政策的方向……理應是令美國想跟強大的歐洲並肩作戰」。

「我們不能同意只有停火而無確切的安全保證、沒有對俄施壓或監管的機制。」澤連斯基在與萬斯會晤後強調，烏方所得的安全保證需要包括強力對俄制裁和扶助烏軍的政策，以至部署歐洲維和部隊。他其後在社交平台X表示，美烏仍然繼續在草擬關鍵礦物的合作協議。美國全國廣播公司（NBC）引述一名華府官員指出，特朗普政府要求基輔交出境內五成的稀土，換取美方軍事援助，倘若達成停戰協議，美國或派兵到烏克蘭保護稀土。

（路透社/CNN/NBC）