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澤連斯基晤萬斯後 慕安會上促歐洲建軍

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基上周五（14日）在慕尼黑安全會議場邊，跟美國副總統萬斯舉行長約一小時的會談，二人在會後表示有良好會談，但是並未作出任何決定。澤連斯基強調，美烏雙方需要更多討論和合作，準備如何制止俄羅斯總統普京的方案；他昨再稱歐洲應建立軍隊。萬斯強調美方希望停止殺戮，但是也想得到持久和平，而非數年後見到東歐再陷衝突。

美特使：歐無份對俄談判

有份參與「萬澤會」的美國總統烏俄問題特使凱洛格，昨日被問到歐洲會否參與計劃中的對俄談判時，自言是「現實主義學派出身」，故「這不會發生」。他敦促歐洲不要浪費時間投訴應否佔談判一席位，而應專注辯論並提出確切的建議，提高國防開支。這說法顯然會令美國的歐洲盟友更為惱火。

澤連斯基昨在慕安會再度發言，提醒美國總統特朗普如果選擇先見普京後見自己，將是「危險」的事，又指歐洲不能再視美國保護為理所當然，故是時候建立「包括烏克蘭」的歐洲軍隊，「歐洲政策的方向……理應是令美國想跟強大的歐洲並肩作戰」。

「我們不能同意只有停火而無確切的安全保證、沒有對俄施壓或監管的機制。」澤連斯基在與萬斯會晤後強調，烏方所得的安全保證需要包括強力對俄制裁和扶助烏軍的政策，以至部署歐洲維和部隊。他其後在社交平台X表示，美烏仍然繼續在草擬關鍵礦物的合作協議。美國全國廣播公司（NBC）引述一名華府官員指出，特朗普政府要求基輔交出境內五成的稀土，換取美方軍事援助，倘若達成停戰協議，美國或派兵到烏克蘭保護稀土。

（路透社/CNN/NBC）

相關字詞﹕歐洲軍隊 萬斯（JD Vance） 澤連斯基 稀土 特朗普2.0 俄軍侵烏

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