萬斯演說促跟極右合作 德主流政黨駁斥 慕安會後見AfD黨魁 沒會朔爾茨

在慕安會演講之初，萬斯原獲台下掌聲，但其演辭只蜻蜓點水談及俄軍侵烏，反以炮轟歐洲政治建制為重點，台下反應愈趨冷淡，直播鏡頭可見多名德政客面露不悅。

萬斯指摘歐洲背離了「一些最基本的價值」，包括限制言論自由、審查社交平台，形容這些行為是「蘇聯式專制手段」，指歐洲目前面臨的最大威脅「不是來自俄羅斯或中國，而是來自內部」。萬斯稱歐洲愈來愈多選民把選票投給「承諾結束移民失控的政治領袖」，批評歐洲「既得利益集團躲在錯誤資訊、假資訊等醜陋的蘇聯時代詞彙背後」實行傳媒審查。他聲言「民主乃以重視人民聲音的神聖原則為基礎。沒有『防火牆』的餘地」。

德主流政黨傳統上拒與右翼分權

他口中的「防火牆」，被認為是指涉德國政壇拒絕跟極右（和極左）合作的共識，這點因德國下周日（23日）大選而更受矚目。有望成為德國下任總理的基民盟黨魁默茨，繼承前任定下的「防火牆」政策，拒絕讓基民盟跟極右另類選擇黨（AfD）合作。AfD目前擁有逾兩成支持度，但因主流政黨不會跟其合作而不可以瓜分權力。

在跟烏克蘭總統澤連斯基會面後，萬斯透過辦公室公布他跟AfD黨魁兼總理候選人魏德爾（Alice Weidel）舉行約30分鐘的會晤。對比之下，萬斯未有按外交禮儀會晤東道主德國總理朔爾茨，惹來更多非議。

過去數月，如今在特朗普2.0炙手可熱的全球首富馬斯克屢次表達支持AfD立場，甚至投書德媒為其辯解，引起廣泛爭議。在上月特朗普就職禮，包括另一位AfD領袖在內的多名歐洲右翼民粹領袖獲邀赴會，主流政黨卻受冷遇，惟像萬斯般公開以官方身分展示親歐洲極右民粹的立場仍是前所未見。

德國政府昨日表明反對美國干預選舉，指外部人士不應該「干涉友好國家的內政」。朔爾茨表明對萬斯的演說內容表示不解，強調德國民主體制是建基於反法西斯主義，不容妥協，「我們清楚表明，極右勢力須免於掌權和遠離政治決策程序，不會與之合作」。默茨昨日也加入反駁萬斯，表明基民盟會恪守民主制度實施的規則，強調德國是言論自由的堅定捍衛者，「但假新聞和仇恨言論仍受法律限制」。

專家：特朗普陣營欲推歐更右傾

泛歐智庫歐洲對外關係委員會（ECFR）聯席主席、瑞典前首相比爾特批評萬斯發言無關歐洲或全球安全，而是「公然支持AfD的選舉活動干涉」。華盛頓智庫德國馬歇爾基金會（GMF）的地緣戰略北方執行主任貝爾齊納認為，萬斯的言行不大可能促成AfD擊敗基民盟或聯合執政，但反映特朗普為首的美國民粹右翼確想推動歐洲更向右傾，「打開了前所未見美國插手歐洲政治的大門」。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯質疑萬斯「存心挑起爭端」。美國前駐俄大使麥克福爾亦指萬斯言論不實且「具侮辱性」。

（衛報/BBC/紐約時報/路透社）