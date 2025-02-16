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DOGE踩入五角大樓 美軍定裁武清單「止蝕」

【明報專訊】美國總統特朗普重返白宮後大力推動精簡政府架構，負責「瘦身」工作、由富商馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）已在多個聯邦部門大規模裁減近萬員工，多名DOGE人員前日（14日）進入國防部，相信是下一個被「開刀」的目標。《華爾街日報》引述國防部官員報道，五角大樓一些部門在DOGE到來前已準備好一直想裁減的武器清單，盼可藉此避免被削掉更多經費。

過時無人機軍車生產過剩

特朗普曾預告，國防部是DOGE的首批目標之一，並預期馬斯克能在國防部發現數千億美元的欺詐和濫用。路透社引述一名官員稱，DOGE工作人員前日已與五角大樓人員舉行首場會議，但未有透露細節。《華爾街日報》前日報道，因應DOGE即將到來審視，軍方一些部門準備好想刪減的武器清單。陸軍的清單包括過時的無人機和軍車，這些軍備生產過剩，若能刪減可以省下數十億美元。陸軍發言人巴特勒說：「我們正採取積極方法讓開支更有效率，我們知道有些系統在現代戰場上無法生存。」

海軍倡減護衛艦濱海戰艦

知情人士透露，海軍提議削減護衛艦及濱海戰艦。空軍拒絕透露打算刪減的項目，但馬斯克曾抨擊數十年來估計花費超過2萬億美元的F-35隱形戰機計劃「失敗」，指建造者是一群「白癡」。

報道指出，過去國防部各部門曾提出削減計劃，希望將有關資金用於其他新項目，但尋求保留其選區軍費支出的議員經常拒絕提議。自2001年九一一恐襲以來，國防部開支預算持續增加。國防部現時共有300萬名士兵及文職人員，每年預算超過8000億美元，佔聯邦總預算至少12%。DOGE成立以來，未處理過像國防部般預算規模龐大且複雜的聯邦機關，民主黨和公務員工會質疑馬斯克欠缺相關專業，不應擔當重整國防部的重任。

防長擬5年削國防部開支8%

防長海格塞斯上周表示，歡迎DOGE審查國防部支出。彭博社引述知情人士報道，海格塞斯計劃未來5年削減國防部開支8%，目前正草擬備忘，旨在指示海陸空三軍、海軍陸戰隊和太空軍等削減支出，主要針對過度的官僚主義、與氣候變化和DEI（多元、平等、共融）相關的項目支出。

（華爾街日報/路透社/彭博社）

相關字詞﹕馬斯克 海格塞斯（Pete Hegseth） 美國 削減開支 裁員 美國國防部 政府效率部（DOGE） 特朗普2.0

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