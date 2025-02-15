慕安會揭幕 萬斯轟歐建制多於談烏戰 烏總統：與特朗普達共同方案才晤普京

特稱美俄代表慕尼黑會晤 烏拒參與

慕安會是全球最大型安全政策會議，惟自俄軍侵烏後未再邀請俄羅斯代表，這次也不例外。惟特朗普周四指俄方會有官員跟美方代表在慕尼黑會晤，烏克蘭代表也獲邀參與，到下周美俄烏官員會在沙特阿拉伯會晤。之前一日宣布推動俄烏終戰和談的特朗普堅稱，烏方將參與終戰談判，「我們會有烏克蘭，我們會有俄羅斯，我們還會有其他人參與」。惟澤連斯基的通信顧問表示烏方並不預期會跟俄方在慕尼黑會談，並認為美國、歐洲和烏克蘭跟莫斯科會談前需要有共同立場。

澤連斯基在慕安會前夕接受《衛報》專訪，表示擬向俄方提出「交換領土」的方案。他又嘗試以稀土和重建合約吸引特朗普——其中「稀土牌」此前已獲特朗普主動提起。

萬斯美媒訪問：美保留軍事選項

《華爾街日報》則在慕安會揭幕前刊登萬斯的專訪，萬斯指討論俄方最後控制多少烏方土地，又或美國及西方盟友可提供什麼安全保障予烏克蘭仍是言之尚早，但美方仍保留經濟和軍事的叫價工具，聲言倘若普京不肯同意跟烏克蘭達成保證後者長期獨立的和平協議，美方會向莫斯科實施制裁，甚至派出美軍到烏克蘭參戰也是枱面上的選項。萬斯此言被認為比防長海格塞斯周三表示美軍不會參與戰後烏克蘭安全保障的說法強硬，惟海格塞斯昨日訪問波蘭時，再語出驚人指不能假設美國在歐洲的部署會永續，歐洲國家「是時候投資」國防。

克宮發言人佩斯科夫周四回應時表明換地提案「不可能」獲俄方接納，但希望美方澄清萬斯所指華府可用經濟和軍事手段促成協議的說法。他又不忘諷刺烏克蘭，指不管怎樣烏方都會參與談判，可是「會有一條俄美雙邊會談路線，及另一條有烏克蘭參與的路線」。他指沙特是普京與特朗普會談的適合地點，但未有決定。利雅得則稱歡迎「特普會」在當地舉行。

相對而言，萬斯在慕安會的發言更多是談及歐洲內政，在烏戰問題上主要只提到相信「我們能夠在俄羅斯和烏克蘭之間達成合理的解決方案」。他其後集中火力炮轟歐洲政治建制，聲言美國對歐洲的最大憂慮並非來自中俄，而是「來自內部的威脅」，他以羅馬尼亞取消總統選舉結果（原由極右疑歐親俄候選人爆冷勝出）為例，質疑歐洲正放棄一些與美國共享的基本價值觀。萬斯還批評歐洲領袖「害怕自己的選民」，聲言這反會損害民主。

歐盟委員會主席馮德萊恩發言時讚揚澤連斯基準備為實現和平而努力，強調「受挫的烏克蘭將削弱歐洲，也會削弱美國」，指歐盟正推動加快烏克蘭「入歐」。

（路透社/BBC/紐約時報/華爾街日報/衛報）

（俄軍侵烏）