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莫迪晤特朗普 允大增採購美能源軍備

【明報專訊】出訪美國的印度總理莫迪周四（13日）在白宮跟美國總統特朗普會面，是特朗普上任後第4個接見的外國領袖。特朗普日前預告會加徵關稅，莫迪為緩和可能出現的貿易壁壘，在會面期間提出同意降低美國貨品稅率、將在美無證印度人帶回國，以及採購更多美軍備和大幅增購美國能源等。

根據美國貿易代表辦公室（USTR）的數據，去年美印商品貿易總額估計達1290億美元（約1萬億港元），而同年印度對美國的貿易順差達到457億美元（約3565億港元）。兩人在周四會面後舉行聯合記者會，特朗普稱印度將採購大量美國石油和天然氣，以收窄美對印度貿易逆差，又指今年起美國會增加對印度銷售軍備，最終還會向印度出售最先進的F-35戰機。

莫迪則表示，印美將致力在2030年或之前將雙邊貿易額增至逾5000億美元（約3.9萬億港元），並將合作發展人工智能（AI）和半導體，同時聚焦建立強大的戰略礦物供應鏈。

華稱搞集團政治不利安全

中國外交部發言人郭嘉昆回應時表示，亞太地區是和平發展的高地，不是地緣博弈的棋局，搞集團政治和陣營對抗，不會帶來安全，不利於亞太和世界的和平與穩定。與印度具競爭關係的鄰邦巴基斯坦，外交部發言人抨擊美印加強軍事合作，稱這令區內軍事不平衡情况惡化。

（CNBC/BBC/法新社/中新社）

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