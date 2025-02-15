USAID停撥款 關注中國組織遭殃

國家民主基金會料成新目標

路透社報道，數十間監察中國大陸異見者狀况、人權和勞工權益的非政府組織因USAID停擺和中止撥款，被迫停止運作，並解僱部分員工。人權觀察亞洲區副主任王松蓮表示，那些關注中國的非政府組織感到措手不及，它們原先以為即使撥款削減，在中美角力的背景下涉及中國的項目仍會獲保留。

其中一個受影響例子是美國智庫自由之家的「異言網」，後者由身處台北的研究人員維持大陸示威的數據庫（2022年起至今逾7000宗），現因資金凍結暫停所有研究——自由之家的財務報告顯示去年獲得美國政府撥款8000萬美元，佔其年度收益約88%。中國外交部回覆路透社查詢時，僅指美國政府架構的相關重組是其內政事務。

另一受影響例子、在紐約運作的「中國勞工觀察」有7名員工被迫休假，部分以臨時工作簽證參與工作者面臨遣返。該組織9成預算來自美國政府，其創辦人李強承認應更早尋求資金來源多樣化，「我對美國政府有太多信任……這是戰略犯錯」。

（路透社/Politico）