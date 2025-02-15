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USAID停撥款 關注中國組織遭殃

【明報專訊】美國國際開發署（USAID）面對全球首富馬斯克主管的政府效率部（DOGE）開刀，一名聯邦法官周四下令特朗普政府向數百間受當局對USAID的90日「一刀切」凍結令影響對外援助承包商恢復撥款，變相暫時禁止特朗普政府取消其上任前的對外援助合約和資助。然而，USAID停擺的影響已逐漸浮現，路透社指多個非政府監察組織被迫停止運作和削減人手，不少涉及監察海外民主情况，包括以大中華地區為關注或運作地點者。美媒Politico則報道，馬斯克下一個「開刀」對象，料為經常被中俄指控為「顏色革命」推手的國家民主基金會（NED）。

國家民主基金會料成新目標

路透社報道，數十間監察中國大陸異見者狀况、人權和勞工權益的非政府組織因USAID停擺和中止撥款，被迫停止運作，並解僱部分員工。人權觀察亞洲區副主任王松蓮表示，那些關注中國的非政府組織感到措手不及，它們原先以為即使撥款削減，在中美角力的背景下涉及中國的項目仍會獲保留。

其中一個受影響例子是美國智庫自由之家的「異言網」，後者由身處台北的研究人員維持大陸示威的數據庫（2022年起至今逾7000宗），現因資金凍結暫停所有研究——自由之家的財務報告顯示去年獲得美國政府撥款8000萬美元，佔其年度收益約88%。中國外交部回覆路透社查詢時，僅指美國政府架構的相關重組是其內政事務。

另一受影響例子、在紐約運作的「中國勞工觀察」有7名員工被迫休假，部分以臨時工作簽證參與工作者面臨遣返。該組織9成預算來自美國政府，其創辦人李強承認應更早尋求資金來源多樣化，「我對美國政府有太多信任……這是戰略犯錯」。

（路透社/Politico）

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