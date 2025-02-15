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特朗普指示研對等關稅 轟歐增值稅台晶片 商務部長人選：最快4．2實施

【明報專訊】美國總統特朗普周四（13日）簽署備忘錄，指示官員就向進口貨物開徵對等關稅展開研究，暫未公布稅率、實施日期及對象等詳情。獲提名出任商務部長的盧特尼克稱對等關稅或最快可在4月2日起實施。特朗普點名批評歐盟國家的增值稅及台灣晶片業，華府亦列舉對美徵高關稅的印度和巴西。白宮指出，研究將不但確定對每個國家和地區對美關稅水平，還會考慮補貼、匯率等「不公平」因素。

特朗普所簽署的總統備忘錄，要求財政部等部門制定全面「公平與對等計劃」。據此美國財政部、商務部、貿易代表辦公室、國土安全部、以及白宮各經貿相關顧問單位，應依各自的權限，調查貿易伙伴對美採取關稅等各種「不對等」措施所造成的損害，並提出實現對等貿易關係的補救措施。美國財長貝森特昨在霍士商業頻道訪問中表示，政府還將研究貿易伙伴有否操縱匯率。

考量補貼匯率「不公」因素

盧特尼克表示，研究將在4月1日或之前完成，最快可於4月2日起實施對等關稅。

備忘錄內容指，對等關稅稅率將針對每個貿易伙伴度身制訂，考慮5大因素，（1）它們對美國貨物徵收的關稅水平外，也包括非關稅貿易壁壘；（2）關稅以外的不公平稅收；（3）歧視政策對美國企業和消費者造成的成本；（4）貨幣匯率，以及（5）其他美國貿易代表辦公室認為不公平的措施。

特朗普周四在白宮橢圓形辦公室見記者，指向美貨物徵收增值稅（VAT）的國家將被納入開徵對等關稅的考慮對象，他形容增值稅「遠比關稅嚴苛」。《紐約時報》指出，歐盟國家向絕大部分貨物和服務徵收平均高達22%的增值稅，而美國現未有向汽車等貨品徵收增值稅。特朗普亦點名台灣搶走美國的晶片生意。他周一曾表示正考慮向汽車、半導體和藥物另行徵收進口稅，周四再稱這將很快落實。

白宮發布的新聞資料暗示潛在開徵對等關稅的對象，可能包括巴西乙醇、印度農產品和電單車，以及歐盟汽車等。此外，美國政府高官還以日本為例，指「雖然關稅較低但存在結構性壁壘」。一名白宮官員周四向記者表示，被列入對等關稅名單的國家和地區將獲得談判機會。盧特尼克則指，美國貿易伙伴可通過降低關稅來減輕消費者負擔。

歐盟斥方向錯誤 違自由貿易壁壘

歐盟委員會形容美方對等關稅政策是「朝錯誤方向踏出一步」，表明將堅定並即時回應「任何違反自由公平貿易的壁壘」。歐盟委員會主席馮德萊恩昨出席慕尼黑安全會議期間向記者表示，貿易戰與懲罰性關稅毫無意義，但也表示願與美國尋找互利的解決方案。台灣領導人賴清德昨稱將擴大對美投資與採購，促進雙邊貿易平衡，同時將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與美國等民主伙伴共同致力打造更具韌性及多元化的半導體供應。

眾多經濟學家則批評特朗普對等關稅勢將引發高通脹，亦違反現有國際貿易規則：彼得森國際經濟研究所高級研究員鮑恩指，這最少違反兩項世貿規定，（1）對世貿成員國施加不同關稅稅率將違反不歧視承諾；（2）打破已協商稅率上限亦違反貿易規則。華盛頓法律事務所Wiley Rein律師布賴特比爾指，對等關稅將是1947年現行多邊貿易體系創建以來，美國貿易政策的最大根本改變。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院訪問研究員奧爾森指：「如各國可無視貿易規則而不受懲罰，任意增加關稅和其他貿易壁壘，我們將開始回到二戰前強權即公理、大魚吃小魚的貿易生態。」

（中央社/國會山莊報/Axios/紐約時報/聯合早報）

相關字詞﹕貿易壁壘 增值稅 關稅 特朗普

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