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特朗普稱「對等關稅」今重大宣布

【明報專訊】美國總統特朗普的「對等關稅」措施呼之欲出。他周四（13日）早上在旗下社交平台Truth Social宣布，會在當天簽署公告，向進口貨物開徵對等關稅。共和黨籍的美國眾議院議長邁克．約翰遜周三則表示，相信特朗普或正考慮豁免部分貨品的稅款，包括汽車和醫藥製品。

眾議議長稱特考慮豁免汽車醫藥

特朗普周四的網上帖文僅簡單稱：「今天將是大日子：對等關稅。」但他沒有交代詳情。

外界關注「對等關稅」實施細則。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）經濟項目高級顧問賴因施（William Reinsch）周三指出，華府官員可簡單對所有貨品開徵劃一定率關稅，或選擇逐一就貿易伙伴對每樣美國貨品所徵收的關稅，調整至對等稅率。

特朗普此前曾經表示，美國《1930年關稅法》（斯穆特-霍利關稅法（Smoot-Hawley Tariff Act））的第338條款，令他有權快速實施新的關稅稅率。路透社周三指出，《1930年關稅法》訂明，美國總統如發現有國家對美國商貿施加「不合理費用、苛捐雜稅、監管或限制」；或採取其他「對美國商業不利」的歧視措施，可對相關國家開徵最高50%的進口關稅。

曾經在特朗普首任政府任商務部高官的尼卡赫塔爾（Nazak Nikakhtar）表示，《1930年關稅法》第338條款容許美國總統在引用該法30天後，開始徵收新的關稅。

（路透社）

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