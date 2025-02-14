慕尼黑安全會議報告：美成風險因素

「美國治世」即將終結

德國之聲報道指，自特朗普再次入主白宮以來，美歐之間穩固的合作與相互尊重關係開始動搖，這使得會議成為美歐跨大西洋關係健康狀况重要風向標。

俄烏戰爭即將滿3年，MSC主席霍伊斯根周一在記者會上表示：「我無法確定本次會議是否會公布一項和平計劃，但可以肯定的是，這將是一個討論和平計劃框架與關鍵條件的機會。」

烏克蘭總統澤連斯基、美國副總統萬斯、特朗普的烏克蘭問題特使凱洛格將與會。消息人士透露，澤連斯基周五將與萬斯會談。

中共中央政治局委員、外長王毅將出席MSC並在「中國專場」發表演講。

（德國之聲/衛報）