慕尼黑安全會議報告：美成風險因素

【明報專訊】第61屆慕尼黑安全會議（MSC）2月14日至16日在德國巴伐利亞莊園酒店舉行，特朗普的烏克蘭和平計劃將成為本次會議的核心議題之一。MSC主辦方在會前發表報告，指出當今世界正進入一個緊張加劇與不確定性增加的時代，因為國際秩序正從美國主導的單極體系轉向多極化，而特朗普重返白宮可能加速這一轉變，意味「美國治世」（Pax Americana）即將終結。報告指特朗普提出「土地掠奪」構想，使美不再被視為全球穩定支柱，反成須預防的風險。
「美國治世」即將終結
德國之聲報道指，自特朗普再次入主白宮以來，美歐之間穩固的合作與相互尊重關係開始動搖，這使得會議成為美歐跨大西洋關係健康狀况重要風向標。
俄烏戰爭即將滿3年，MSC主席霍伊斯根周一在記者會上表示：「我無法確定本次會議是否會公布一項和平計劃，但可以肯定的是，這將是一個討論和平計劃框架與關鍵條件的機會。」
烏克蘭總統澤連斯基、美國副總統萬斯、特朗普的烏克蘭問題特使凱洛格將與會。消息人士透露，澤連斯基周五將與萬斯會談。
中共中央政治局委員、外長王毅將出席MSC並在「中國專場」發表演講。
（德國之聲/衛報）
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