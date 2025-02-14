WSJ：中國尋求做俄烏談判「和事老」

接觸特朗普 倡辦特普會

報道引述熟悉北京和華盛頓內情人士報道，中國官員近幾周經中間人向特朗普團隊建議，盼舉辦特朗普—普京峰會，並協助戰後維和行動。不過報道指出，中國的提議並未包括烏克蘭總統澤連斯基，意味美國與俄羅斯可能會在沒有烏克蘭參與的情况下決定烏克蘭的未來。

北約秘書長呂特昨強調，任何和談烏克蘭 「必須密切參與其中」，以確保其主權與安全利益不被忽視。白宮拒絕證實是否收到中國的提議，但官員明確表示：「這完全不可行。」

中國駐美大使館發言人則回應稱 「不了解此事」，但補充道：「我們希望各方努力緩和局勢，並推動政治解決方案。」

美國有線新聞網絡（CNN）前天（12日）分析指出，特朗普推動烏克蘭和平，意味美國的戰略重心將從歐洲轉向中國。美國防長海格塞斯周三在布魯塞爾一場會議表示：「嚴峻的戰略現實，使得美國無法將主要精力放在歐洲安全上。」他強調，美國需優先關注邊境安全，而另一個關鍵焦點則是中國。

分析指出，長期以來中俄合作的基礎建立在兩國對北約及美國全球聯盟體系的共同敵意。因此，如果普京與華盛頓關係回暖，這可能削弱中國對抗美國的能力，並影響中國國家主席習近平推動「去美國化」全球秩序的願景。

（華爾街日報/CNN）