美俄談停戰 烏收失土入北約無望 歐洲不滿遭「架空」 指華府3立場「過早投降」

特朗普周三在旗下社交媒體Truth Social形容跟普京的通話「漫長而富有成果」，二人皆同意美俄雙方即時就終結烏戰展開談判，美方談判團將由國務卿、中央情報局（CIA）局長、國家安全顧問、駐俄大使，以及中東問題特使領導，自己有強烈預感談判將「取得成功」。特朗普於另一帖文表示亦跟澤連斯基通了話，形容過程「良好」，稱對方跟自己和普京一樣「都希望達成和平」。

特朗普稱邀普京互訪 沙特首會面

特朗普另於白宮橢圓形辦公室見記者，表明自己並不密切關心俄烏交換領土，「我在這裏只為嘗試達成和平……我並不十分在意中止（俄烏）數以百萬計人被殺以外的事情」。他又表示自己認為不讓烏克蘭成為北約成員國的做法「可以」，並指烏克蘭將「不大可能」經談判取回很多領土；但指美方將尋求在獲得烏克蘭稀土礦物及其他天然資源下「保障」對烏軍援。特朗普又稱跟普京已邀請對方互訪，在這之前二人將先在沙特阿拉伯會面；另表示自己不關注澤連斯基會否被排除在和談外。美國白宮發言人萊維特同日證實，當時未有將任何歐洲國家納入俄烏和談中。

烏總統「感不快」 促先「阻止普京」

澤連斯基周四表示，對於美國總統特朗普先和俄羅斯總統普京談話一事「感到不快」。他希望在與俄羅斯會談前，先與美國制定計劃「阻止普京」。澤連斯基又指不會接受任何沒有烏克蘭參與的美俄和議。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫指普京與特朗普通話長近90分鐘，二人同意美俄「是時候協作」；普京亦強調「有需要消除烏克蘭衝突的根本原因」。

克宮：美俄將設獨立談判渠道

俄羅斯塔斯社報道，佩斯科夫周四表示，烏克蘭將「以某種方式」參與任何結束戰爭的談判，但美俄之間將有一條獨立的談判渠道。國際文傳電訊社則援引佩斯科夫的話稱，準備俄羅斯總統普京與美國總統特朗普的會晤可能需要數月時間，但雙方一致認為沙特阿拉伯首都利雅得是合適的會談地點。

美國防長海格塞斯周三在比利時布魯塞爾出席北約「烏克蘭防務聯絡組」會議期間，公開美方對俄烏和談的3點立場，稱烏克蘭追求恢復2014年前領土邊界和加入北約的「虛幻目標只會延長戰爭並造成更多痛苦」，又指歐洲需要「走進舞台」，為歐洲大陸安全承擔更多責任。海格塞斯昨在北約防長會議召開前，否認當下以上述條件推動和談是「背叛」烏克蘭。

歐強調與烏方必須參與談判

英、法、德、意、烏、波蘭、西班牙7個歐洲國家和歐盟周三發表聯合聲明，強調必須為烏克蘭提供強大安全保證，把其「置於實力地位」；烏方與歐洲必須參與談判；而公正且持久的烏克蘭和平是強大跨大西洋安全的必要前提。歐洲期望將就相關議題跟美國展開討論。

英國《衛報》周三則報道，烏克蘭和歐洲盟友憂慮特朗普為求盡快達成和議，將只會對普京的要求作最低限度抵抗。報道引述一名歐洲外交官形容海格塞斯提出的3點立場有如「提早投降」，亦令後續談判變得無意義，指要求烏方在談判前先準備好讓步只會鼓勵俄方苛索更多。另一名歐洲官員則指，美方若要歐洲承擔烏克蘭安全，便應讓歐洲參與談判。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯強調，應無條件保障烏克蘭獨立和領土完整，並由歐洲扮演中心角色，為烏克蘭在任何談判中提供堅實的安全保證後援。

（衛報/紐約時報/金融時報/路透社）