慕尼黑車撞人群28傷 阿富汗尋庇者施襲 對選情影響受關注

事發於周四早上，當局指涉事司機駕車繞過一輛保護工會示威的警車後，加速撞向人群。有民眾從鄰近辦公大樓窗口目擊涉事白色Mini Cooper在警車之間穿過後加速。警方證實當場拘捕該男子，並稱介入事件的警員曾向疑犯的車開槍。消防部門發言人稱部分傷者傷勢嚴重，有人有生命危險。巴伐利亞州長索德爾（Markus Söder）在案發現場向傳媒表示：「這次襲擊表明某些事德國須迅速改變……我們不能在一次又一次襲擊都僅表示憂慮……須真正改變一些事。」

事發地點距離慕尼黑安全會議（MSC）舉行地點約1.6公里。每年一度的慕尼黑安全會議周五至下周日（14日至16日）舉行，多國政要高官將會出席，包括美國副總統萬斯及烏克蘭總統澤連斯基。

德國本月23日舉行國會大選。在民調領先的基民盟（CDU），黨魁默茨一直領導該黨推動收緊移民和庇護政策。他昨日譴責事件，指國民的安危是CDU首要考慮。

極右黨籲迎移民政策轉折點

立場反移民的極右另類選擇黨（AfD）在民調排第二，其黨魁魏德爾亦在X針對疑犯的身分帖文，一方面向受害者及其家屬致以慰問，反問：「這種情况會永遠持續下去嗎？」呼籲讓移民和庇護政策迎來「轉折點」。

（路透社/法新社/衛報）