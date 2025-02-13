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分析：美凍結對外援助 軟實力恐拱手讓華

【明報專訊】美國總統特朗普上月重返白宮後後，幾乎凍結所有外國援助，馬斯克領導的政府效率部（DOGE）也向美國國際開發署（USAID）開刀，大批職員被迫放假。中國則趁機向部分亞洲組織提供更多資金，法新社引述專家分析指出，美國凍結對外援助，恐將軟實力拱手讓給中國。

專家：華將主導發展國公衛治安

柬埔寨的掃雷工作在美國援外計劃暫停後被迫停工，直至本月初柬埔寨的掃雷組織表示，中國政府將提供440萬美元援助，令掃雷工作得以恢復。親美的太平洋島國庫克群島，總理布朗本周訪華擬與北京簽署伙伴協議，令傳統盟友新西蘭擔憂。法新社指出，柬埔寨和庫克群島雖是小國，但戰略意義重大，從這看來美國等於放棄了軟實力的影響手段。

曾在拜登政府擔任USAID亞洲區助理署長的希弗（Michael Schiffer）警告，中國可能會在發展中國家扮演重要角色，主導公共衛生到治安等領域，「我們如今袖手旁觀，幾年後我們會驚訝地談論中國成為拉丁美洲、非洲和亞洲的首選合作伙伴。到那時，一切為時已晚」。

美國長期以來是全球最大捐款國，2023年捐出640億美元。美國研究機構AidData政策分析主任卡斯特（Samantha Custer）認為，美國不易扭轉其「不再可靠」的印象，「就算中國什麼也不做，也會是最後贏家」。

此外，USAID面臨被特朗普解散之際，負責監督USAID的監察長馬丁（Paul Martin）周一發布一份批評特朗普政府試圖廢除USAID的報告後，他周二被解僱。

（法新社/衛報）

相關字詞﹕軟實力 中美角力 外國援助 美國國際開發署 特朗普2.0

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