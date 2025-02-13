華府趕工推對等關稅 印擬讓步減衝擊

特朗普在上周五預告會對所有國家採取的對等關稅，到周一稱會在「未來兩天」公布。路透社引述追蹤相關制訂工作的消息人士指，官員到周二晚仍在研究措施細節。巴克萊銀行分析員周一指出，美國或會提高大多數亞洲新興經濟體的進口關稅，但新加坡及香港可能例外，因美國對這兩地有貿易順差。

一旦美國祭出對等關稅，部分勢首當其衝的國家正設法緩減影響。周三抵美的印度總理莫迪翌日將與特朗普會面，預計討論對十多個範疇減稅及購買更多來自美國的能源和國防設備。近月越南正致力尋求與華盛頓在貿易方面的妥協，去年11月承諾向美國購買更多飛機、液化天然氣等產品。

日本在首相石破茂上周訪美跟特朗普會面時，日方同意從美國進口更多天然氣，又表示日本製鐵將大力投資美國鋼鐵公司而非收購；分析指日本似乎跟特朗普建立積極關係，或暫時免受更高關稅的影響。

專家指複雜如AI項目

有專家稱要制定特朗普所期望的對等關稅對他的團隊而言是個挑戰。貿易專家、會計師事務所BDO國際（BDO International）的美國分部負責人派克（Damon Pike）稱，特朗普設想的對等關稅是個艱巨任務，因世界海關組織（WCO）186個國家及地區的成員各有不同稅率，要就這些國家及地區的產品制訂對等關稅，十分複雜，「幾乎是一個人工智能（AI）項目」。

（CNBC/路透社/法新社）