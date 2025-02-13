華府趕工推對等關稅 印擬讓步減衝擊

【明報專訊】美國總統特朗普的貿易顧問周三（12日）在敲定特朗普尋求對所有向美國產品徵稅國家及地區實施的對等關稅細節，勢令全球貿易進一步受衝擊，但專家指要制訂特朗普期望的對等關稅極複雜。部分預計會首當其衝的國家正研究對策，周三訪美的印度總理莫迪就準備在稅率及採購美國產品方面讓步。
特朗普在上周五預告會對所有國家採取的對等關稅，到周一稱會在「未來兩天」公布。路透社引述追蹤相關制訂工作的消息人士指，官員到周二晚仍在研究措施細節。巴克萊銀行分析員周一指出，美國或會提高大多數亞洲新興經濟體的進口關稅，但新加坡及香港可能例外，因美國對這兩地有貿易順差。
一旦美國祭出對等關稅，部分勢首當其衝的國家正設法緩減影響。周三抵美的印度總理莫迪翌日將與特朗普會面，預計討論對十多個範疇減稅及購買更多來自美國的能源和國防設備。近月越南正致力尋求與華盛頓在貿易方面的妥協，去年11月承諾向美國購買更多飛機、液化天然氣等產品。
日本在首相石破茂上周訪美跟特朗普會面時，日方同意從美國進口更多天然氣，又表示日本製鐵將大力投資美國鋼鐵公司而非收購；分析指日本似乎跟特朗普建立積極關係，或暫時免受更高關稅的影響。
專家指複雜如AI項目
有專家稱要制定特朗普所期望的對等關稅對他的團隊而言是個挑戰。貿易專家、會計師事務所BDO國際（BDO International）的美國分部負責人派克（Damon Pike）稱，特朗普設想的對等關稅是個艱巨任務，因世界海關組織（WCO）186個國家及地區的成員各有不同稅率，要就這些國家及地區的產品制訂對等關稅，十分複雜，「幾乎是一個人工智能（AI）項目」。