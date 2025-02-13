監管機構重組 馬斯克商業帝國受益

馬斯克擁有與多個聯邦機構相關的合同，涉及太空、媒體、金融證券和公路安全等領域，與監管機構的關係亦一直充滿爭議。他現於特朗普政府中獲得個特殊職位，共同掌管政府效率部（DOGE），負責監督行政部門所有部門的支出與人事安排。這一角色使得馬斯克的影響力前所未有，但也引發了嚴重的利益衝突擔憂。

逾32調查投訴或執法行動受影響

特朗普和馬斯克正在重組聯邦政府機構，特朗普解僱了多名高級官員，並促使部分高級公務員離職。其中許多人曾負責調查馬斯克的公司、執法行動或訴訟。此外，拜登時期的監管官員辭職後，主要監管機構的控制權轉移至更傾向共和黨的官員手中，這使得針對馬斯克公司的調查面臨更多不確定性。

《紐時》發現，最少11個聯邦機構受這些變動影響，涉逾32項進行中的調查、投訴或執法行動，這些案件關係到Tesla、SpaceX、X等馬斯克旗下6家公司。

消費者金融保護局（CFPB）的公開資料顯示，Tesla涉及數百宗與債務催收或貸款問題相關的消費者投訴。然而，特朗普政府日前已指示該機構暫停所有調查，使其基本陷入停擺狀態。

許多針對馬斯克旗下公司的調查進展和結果亦變得不確定，包括聯邦航空管理局（FAA） 對SpaceX因安全違規而處以28萬美元罰款案；證券交易委員會（SEC）控馬斯克2022年收購Twitter（現X）股份時少付1.5億美元，違反聯邦證券法；國家勞資關係委員會（NLRB）目前對馬斯克旗下企業展開的24項調查，包括涉嫌侵犯勞工權益。

以NLRB為例，自1月以來，特朗普已解僱該機構3名官員，導致委員會的決策能力受阻，案件無法推進。亦有律師表示，隨着現在共和黨掌握SEC委員會多數席位，預計馬斯克案最終將以象徵式罰款和解。

特朗普為馬斯克護航。他周日出席美式足球超級碗決賽前向記者表示，馬斯克在政府中的角色「沒有任何人得益」。白宮發言人萊維特進一步表示，「如果馬斯克與監管合同或政府資金發生利益衝突，他將自行迴避」。

（紐約時報/路透社）