特朗普簽令推進DOGE為聯邦政府「大瘦身」 馬斯克稱必須裁員節流 專家質疑拖累行政效率損經濟

特朗普周二簽署了行政命令，指示各聯邦部門或機關削減職位、聘用問題要跟DOGE「協調和商量」，被視為擴大馬斯克權力之舉。

每4個空缺最多補1人

該命令要求聯邦部門或機構負責人制定大規模削減人手計劃、決定需要銷撤或合併的架構。它規定如非軍事、執法、移民、社會安全4類工種，各部門每有4個空缺時最多只能招聘1人。且若然DOGE評估認為不該填補空缺，部門主管又不表明是必須填補的職位，就不得再聘人。

DOGE以裁減冗員、削減政府支出為務，已運作3星期，先後去過最少15個政府部門或機構並確定削減支出項目。其主管馬斯克宣稱其團隊揭發了政府部門浪費、欺詐、收受回佣等行為，惟被質疑缺乏證據。DOGE並沒有披露實際削減了多少人手和開支，反而挑起了多宗訴訟和不少爭議。

揭浪費欺詐 為政府省萬億

不過，特朗普周二偕馬斯克在白宮橢圓形辦公室出席約半小時記者會時，他認可馬斯克領導DOGE表現，表示盼他今後工作可更進一步。馬斯克戴着一頂印有「讓美國再次強大」深色鴨舌帽，帶同4歲兒子，首以DOGE主管身分當面回應記者提問。他批評當今聯邦政府充斥欺詐和浪費，是三權分立以外比任何民選代表還大權力的「非民選」官僚架構。他說：「你不能擁有一個自治的聯邦官僚機構。你必須擁有一個對人民負責的機構。」他矢言要通過揭發浪費和欺詐，調查某些可疑官員的淨資產，為政府省回1萬億美元（佔聯邦支出近15%）。

馬斯克否認利益衝突 預期被緊盯

至於存在利益衝突的質疑，他指已預期自己會受到嚴格審查，「天天『被緊盯』」，又指不認為自己可超然法外。特朗普也表示，不會讓馬斯克接觸政府認為存在利益衝突或欠缺透明的工作。

不過，據悉DOGE有爭取閱覽涉及聯邦政府合約、所有不配合特朗普政策事項的公帑開支紀錄、瀏覽敏感數據權限等，包括國防部的合約。馬斯克的公司SpaceX正是國防部主要承包商，去年所獲合約總額達38億美元。

目前約有510萬名聯邦政府職員，文職不計郵務員約佔240萬，軍裝人員佔210萬。不過裁掉25%的聯邦僱員，只能節省約1%總預算。美國智庫布魯金斯學會指出，聯邦職員人數與美國人口的比例較1960年代差不多，甚至呈小幅減少，他們的薪俸也僅佔聯邦總預算6.6%左右。政府的大部分支出落在社會保障範疇、老弱傷殘及窮人的醫療保健、軍事、國債利息。

一些專家認為，削減人手可致申領社會服務或護照的輪候時間又或在機場輪候安檢等時間延長，國家公園開放時間縮短。

弗吉尼亞州林奇堡大學政治系主任理察茲（David Richards）說，政府「瘦身」不會讓國民荷包變脹，所省資金遠抵不上特朗普提出的減稅等政策造成的支出或國債增長速度，「但假如政府萎縮，就會拖慢經濟，換言之稅收減少，國債會回歸原點」。

（NBC/路透社/紐約時報/USNews）