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烏總統倡與俄換互佔領土 克宮：不可能

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基日前就俄烏戰爭發展接受《衛報》訪問，稱烏克蘭的安全保證須有美國參與其中，歐洲無法填補美國一旦退出所造成的缺口。他又指特朗普如能讓俄烏走到談判桌，他計劃提出與俄交換戰事期間互佔領土。俄總統新聞秘書佩斯科夫周三回應烏總統澤連斯基的「交換土地」論，說：「這不可能。俄羅斯從未也不會討論交換領土問題，俄領土上的烏克蘭軍隊將被消滅和驅逐。」

俄羅斯在2022年2月24日以「特別軍事行動」為名入侵烏克蘭，至今持續近3年。歐美軍援成為烏方抗俄至今的一大關鍵，美國總統特朗普早前提議烏克蘭以稀土換取美國持續軍事與經濟援助。《衛報》周二（11日）刊登專訪中，澤連斯基稱去年9月曾在紐約向特朗普提出向美企提供重建合約及開採天然資源。

澤連斯基進一步提及美國的重要性，以愛國者導彈防禦系統能抵禦所有來襲導彈為例，指沒美國參與就沒完整安全保障。他指有意見認為即使沒美國，歐洲亦可提供安全保障，但他認為「沒有美國的安全保障不是真正的安全保障」。

澤連斯基又稱俄烏若展開談判，他會提議放棄6個月前突襲俄國庫爾斯克州後佔領土地，換回俄控的烏國土地。他指未知烏方將要求取回哪片土地，但強調每吋土地都同樣重要。

（衛報/法新社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕澤連斯基 俄軍侵烏 俄烏戰爭 烏克蘭 俄羅斯 特朗普 美國

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