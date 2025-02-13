以通牒促放人 威脅再攻加沙 停火恐夭折 哈馬斯稱責在以方

經過近16個月戰爭後，以哈第一階段停火協議於1月19日生效，迄今已釋放16名人質，原定周六釋放多3人，但哈馬斯周一指控以色列違反停火協議，包括延後巴人返回加沙北部，限制部分救援物資運送等，宣布不會釋放更多人質直至另行通知。

內塔尼亞胡周二表示，內閣一致通過決定，若哈馬斯沒有在周六前中午前釋放人質，「以軍將恢復激烈戰鬥，直至哈馬斯被徹底擊敗」。他還稱，已下令軍方在加沙內部及周邊地區集結部隊；軍方隨後宣布在以色列南部部署額外部隊，包括動員預備役軍人。內塔尼亞胡的通牒呼應前一天特朗普要求哈馬斯必須在周六中午12時前釋放所有人質，否則將「大禍臨頭」，但內塔尼亞胡只要求釋放「我們的人質」，與特朗普要求「所有」人質獲釋的說法不同。

約旦國王訪美 特朗普堅持「拿下」加沙

分析指出，以哈有可能在周六前就這一輪人質獲釋達成協議，更大的障礙可能在3月，因首階段停火協議將於3月2日屆滿，若第二階段談判沒有進展，戰火將重燃。

揚言要「接管」加沙的特朗普，周二在白宮會見到訪的約旦國王阿卜杜拉二世，他堅稱美國有權「拿下」加沙，區內其他國家將接收在加沙的巴人。約旦國會上周提出法案，禁止在約旦再安置巴人，但阿卜杜拉二世試圖避免國家遭美國中斷15億美元援助，他與特朗普會談時表示，約旦願立即接收約2000名癌症或其他重病的巴勒斯坦兒童。不過離開白宮後，阿卜杜拉二世在社交平台發文，重申約旦反對將巴人驅離加沙和西岸，強調「這是阿拉伯國家的一致立場」。

（紐約時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）