哈馬斯斥以違停火協議 押後放人質

哈馬斯武裝派系卡桑旅發言人奧貝達發聲明，指以方違反一系列停火協議條款，包括推遲讓巴人返回加沙北部，並向加沙多地開火，以及限制人道物資進入加沙，因此將押後釋放人質，直至以方遵守條款並彌補過去幾周的行為。不過，哈馬斯幾小時後的聲明立場稍微軟化，表示他們刻意提前5天宣布下一輪人質交換，以便讓調解人有時間「向以色列施壓，要求其履行義務」。

以色列防長卡茨批評哈馬斯做法完全違反停火協議，他已下令以軍進入最高戒備，準備應對加沙可能發生的任何情况，並保護以色列南部社區。

特朗普下通牒 警告大禍臨頭

特朗普反對哈馬斯押後釋放人質：「如果所有人質無法在周六中午12時前歸來……我會建議取消（停火協議）。」他強調哈馬斯應釋放「所有」人質，「不是三三兩兩地釋放……我們要他們全都回來。這是我個人發言，以色列可推翻，但對我而言，周六中午12時——如果他們不在這裏，將大禍臨頭」。被問及是否以色列會報復，特朗普未進一步解釋，僅說「哈馬斯會明白我的意思」。

至於特朗普近日提出由美國「接管」加沙，並稱約200萬巴人可永久遷往鄰國。他在霍士新聞周一播出的訪問中表示，根據其計劃下離開的巴人將「無權」返回加沙，因他們「將擁有更好的住屋」，這與美國官員聲稱重新安置加沙人只是「暫時」的說法矛盾。特朗普也重申會說服埃及和約旦接收巴人難民，並威脅若拒收，美國會停止援助它們。

（金融時報/紐約時報/BBC/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）