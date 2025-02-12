CFPB涉監管X錢包 馬斯克再捲DOGE利益衝突爭議

繼國際開發署（USAID）後，CFPB成為DOGE最新一個「刀下亡魂」。據彭博社引述消息人士報道，馬斯克的4名年輕DOGE下屬上周四進入CFPB的華盛頓總部，最初只能接觸唯讀檔案，到上周五晚終獲CFPB全部數據系統，包括敏感的銀行審核和執法紀錄。到周日，CFPB被白宮管理及預算辦公室主任沃特（Russ Vought）接管後徒剩空殼，撥款受限活動停擺。

嚴格而言，因應金融海嘯揭發金融業弊端、由奧巴馬政府主導成立來監管大型金融機構的CFPB，本身已是共和黨的長期眼中釘。如今代理局長一職的沃特，更是保守派智庫傳統基金會的極具爭議「2025計劃」設計師，志切重組政府架構和縮減規模，似乎有份引導DOGE去將CFPB解體。

國防部SpaceX監管機構恐被開刀

惟DOGE向CFPB開刀，仍不免令馬斯克捲入利益衝突的質疑。CFPB的監管對象不止資產高於100億美元的銀行，還有追債公司和網上貸款商、消費者信用報告製作公司以至金融科技和支付處理商等，它們大多不受其他銀行業監管機構掣肘。在DOGE團隊闖入CFPB辦公室的9天前，馬斯克旗下社交平台X才剛宣布跟美國金融支付服務巨擘Visa達成協議，合作推出名為X Money的電子錢包——理論上這應是CFPB的監管範圍。

馬斯克旗下公司中，以跟國防部有數以十億美元計合約的SpaceX最容易有利益衝突嫌疑，這還未計SpaceX據報正跟馬斯克的「科技兄弟幫」盟友蒂爾有聯繫的最少兩間軍事科技初創公司商討合組競標聯盟，爭取五角大樓的軍工訂單——特朗普本人近日已向馬斯克開綠燈，容許DOGE審計查核國防部。公共媒體ProPublica指出，聯邦航空總署（FAA）旗下的商業太空運輸辦公室（AST）因負責監管Space X的太空飛行活動，也有可能淪為馬斯克及DOGE的開刀對象。

議員質疑馬斯克走法律罅避監管

加州民主黨參議員謝安達周一致函白宮幕僚長懷爾斯（馬斯克作為DOGE主管須向她匯報），質疑馬斯克以法律灰色地帶運作，迴避了聯邦政府內部嚴格的利益衝突監管機制。

（彭博社/ProPublica/衛報）