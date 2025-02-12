鋼鋁稅3．12生效 特朗普轉盯汽車藥物晶片 沒國家獲豁免不介意報復 「對等關稅」事在必行

特朗普周一在橢圓形辦公室簽署了總統公告，調整進口的鋼、鋁關稅稅率至25%，及終止了其第一任期和拜登任內給予友好國家的免稅待遇。其公告表示，獲鋼鐵關稅豁免的阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、韓國和歐盟成員國，一直沒有為「解決對美國國家安全造成的損害」而提出有效的、長遠的替代辦法，諸如抑制對美出口、限制轉運、抑制過剩產量等，所以相關豁免將於美東時間3月12日零時1分新關稅生效起停止。

特朗普表示，美國產業「遭受敵友的共同打擊」，美國需國產鋼、鋁以保障國家未來，新關稅是重塑國際貿易秩序的最新措施。「它適用於所有國家，無一豁免，無一例外」。但鑑於澳洲從美國進口飛機，為美國帶來貿易順差，他暗示可能給予寬免。

對於別國可能報復反擊，他說：「我不介意。」他還威脅向那些對美國貨課稅的國家徵收對等關稅，以及表示考慮對汽車、半導體晶片、藥物和其他潛在產業加徵關稅。

美國去年入口的鋼鋁總值約達490億美元。按美國商務部國際貿易管理局數據，加拿大是美國最大鋼鋁供應國，其鋁材更佔美國鋁材總入口量逾五成。其他主要供應國有墨西哥、巴西、韓國、德國等。

受美國新關稅影響，官方資助的韓國開發研究院周二把韓國經濟增長預測下調0.4個百分點至1.6%。香港、上海、吉隆坡等地的股市指數周二下跌。加拿大、墨西哥、越南貨幣兌美元匯價下跌。

美國自身也不一定受惠於鋼鋁關稅。美國智庫「稅務基金會」估計，特朗普上個任期2018年大徵鋼材關稅，導致該國國內生產總值減少了0.2%。

恐適得其反 專家：僅小量鋼鋁美企受益

加拿大聯邦創新、科學與工業部長商鵬飛批評關稅「完全不公」，他提醒此舉將損害美國的國防、造船等重要工業，加拿大亦將採取精準反制措施。

歐盟委員會主席馮德萊恩對美國的決定深感遺憾，指不利企業或消費者，誓言歐盟將採取「堅決和適當的反制措施」。

美國彼得森國際經濟研究所高級研究員、前財政部官員赫夫鮑爾對新華社表示，最新的關稅措施意味在可預見的未來，美國的鋼鋁價格將顯著高於全球市場價格，這不利於汽車製造、電氣機械以及飛機製造等相關下游產業。這些產業僱用的工人數量大約是鋼鋁產業的10倍，美國政府鋼鋁關稅僅會讓小量鋼鋁企業受益，但將令更多美企利益受損。

稱就職後曾與習通話 北京未證實

另外，特朗普在霍士新聞周一播出的錄影訪問中表示，他自1月20日就職後曾與習近平及中方官員通話，惟他沒有披露談話內容。中國外交部發言人郭嘉昆周二對此僅表示，中方已發布習近平與特朗普在1月17日通話的消息稿，未有進一步消息透露。

（路透社/卡塔爾半島電視台）