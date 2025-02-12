法新：假資訊網帖抹黑中國爆疫

用封城舊片挑動反華情緒

法新社指出，一些有關HMPV的假資訊貼文吸引數以萬計人次瀏覽，部分重用了中國新冠疫情爆發期間實施嚴厲封城的舊影片，以及醫院擠滿患者和身穿防護衣的醫護人員畫面。其一影片獲數百名用戶轉載，顯示中國民眾與穿醫護服的警察對峙，宣稱中國重回隔離政策——法新社事實查核人員卻發現，影片是2022年在上海拍攝，爭吵無關HMPV。另有說法指HMPV與新冠病毒「交叉突變」成更具威脅的病毒，惟專家提醒來自不同家族的病毒不可能融合。

印度帳戶居多 擴至非洲印尼日本

法新社還批評有主流傳媒為了搶收視，以「標題黨」刻劃HMPV為「神秘疾病」，但事實上HMPV是已知的病原體，通常只會引起輕微上呼吸道感染。

加拿大多倫多都會大學社交媒體實驗室聯合主任菲利普‧麥（Philip Mai）稱，1月初有關HMPV的大部分虛假資訊來自印度社交媒體帳戶，隨後擴至非洲、印尼和日本等國家和地區的帳戶，有些人還用了恐怖音樂和舊照片，誇大中國衛生當局發布的例行警告。

（法新社）