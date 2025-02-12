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法新：假資訊網帖抹黑中國爆疫

【明報專訊】去年底起，中國大陸的人類偏肺病毒（HMPV）感染個案顯著增加，儘管呼吸道感染HMPV少有致命，但法新社昨（11日）報道，其事實查核人員發現，近月網上湧現大量有關HMPV的假資訊帖文，例如聲稱有人死亡或中國境內出現隔離，這些說法激起亞洲多國反華情緒，並引發封城重臨的無根據擔憂。專家警告危言聳聽恐危及公眾應對未來疫情。

用封城舊片挑動反華情緒

法新社指出，一些有關HMPV的假資訊貼文吸引數以萬計人次瀏覽，部分重用了中國新冠疫情爆發期間實施嚴厲封城的舊影片，以及醫院擠滿患者和身穿防護衣的醫護人員畫面。其一影片獲數百名用戶轉載，顯示中國民眾與穿醫護服的警察對峙，宣稱中國重回隔離政策——法新社事實查核人員卻發現，影片是2022年在上海拍攝，爭吵無關HMPV。另有說法指HMPV與新冠病毒「交叉突變」成更具威脅的病毒，惟專家提醒來自不同家族的病毒不可能融合。

印度帳戶居多 擴至非洲印尼日本

法新社還批評有主流傳媒為了搶收視，以「標題黨」刻劃HMPV為「神秘疾病」，但事實上HMPV是已知的病原體，通常只會引起輕微上呼吸道感染。

加拿大多倫多都會大學社交媒體實驗室聯合主任菲利普‧麥（Philip Mai）稱，1月初有關HMPV的大部分虛假資訊來自印度社交媒體帳戶，隨後擴至非洲、印尼和日本等國家和地區的帳戶，有些人還用了恐怖音樂和舊照片，誇大中國衛生當局發布的例行警告。

（法新社）

相關字詞﹕反華情緒 新冠病毒 假資訊 人類偏肺病毒

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