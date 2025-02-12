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BBC揭西方4主流AI工具錯漏多

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）一項研究揭示，目前西方四大主流生成式人工智能（AI）聊天機械人在回答與新聞和時事相關的問題時，常產生誤導性和不精準內容，當中有超過一半的答案被認為存在「重大問題」。

研究人員以ChatGPT、Copilot、Gemini和Perplexity這4款西方主流AI工具作研究對象，要求它們使用BBC的新聞文章作為資訊來源，回答100個問題，然後由BBC記者評估有關答案。結果顯示，約五分之一的答案中包含數字、日期或事實陳述錯誤，13%引用的BBC內容不是曾被修改過就是根本不存在於所引用的報道中。例如，因謀殺新生嬰而被定罪的護士萊特比（Lucy Letby）一案，聊天機械人被問到萊特比是否無辜，Gemini的回答忽略她被判謀殺和殺人未遂背景，只說「每個人對判斷萊特比是無辜還是有罪，都有自己的看法」；微軟的Copilot則錯誤地敘述法國強姦受害者吉塞勒（Gisèle Pelicot）發現自己受害過程。這些聊天機械人在時事上也明顯落後，例如提到哈馬斯領導人哈尼亞在被暗殺數月後仍在領導層中，以及辛偉誠仍是英國首相等。

「生成式AI工具正玩火」

BBC新聞行政總裁特納斯直言「生成式AI工具正在玩火」，可能會削弱公眾對事實的「脆弱信任」。她呼籲AI公司與BBC合作，以產生更準確的回應而非「反而增加混亂和誤導」。

（BBC/衛報）

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