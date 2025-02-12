AI峰會聚焦規管 中美較勁 萬斯促防威權政體 華籲共推發展共享成果

萬斯發言時點名批評歐盟的《數碼服務法》（DSA）與《一般資料保護規例》（GDPR），認為這些法規對科技產業而言過於繁瑣，影響創新。

萬斯還強調，與「威權政體」合作「從來沒有好結果」，並警告說「與這些國家合作，意味着將你的國家綁在一個威權主義的主子身上，而這個主子試圖滲透、深入並控制你的信息基礎設施」。他進一步提到「這些威權政體大規模補貼並出口廉價科技產品」。傳媒指萬斯這番話似在暗批中國。

中國國家主席習近平特別代表、中共中央政治局委員、國務院副總理張國清致辭時則表示，中國以高度負責的態度參與人工智能全球治理。面對人工智能發展的機遇和挑戰，國際社會應攜起手來，倡導智能向善，深化創新合作，強化包容普惠，完善全球治理。

歐盟委員會主席馮德萊恩強調，歐洲希望「成為全球AI領導者之一」，稱歐盟希望發展「獨特的AI發展路線」，重點將放在合作與開源解決方案上，而非完全依賴市場主導的模式。她宣布歐盟計劃動員總值2000億歐元（1.6萬億港元）公共和私人資金，推動歐洲AI產業發展。

中國、法國、德國、印度等61國簽署 《關於發展包容、可持續的人工智能造福人類與地球的聲明》，將「確保AI開放、包容、透明、合乎倫理、安全、可信」定為優先事項，並強調遵循「國際框架」。

美英未簽「包容可持續AI」聲明

路透社昨報道，美國與英國未有簽署聲明。有報道指美國對「包容與可持續AI」等措辭感到不滿。英國未簽署AI峰會最終聲明，原因是該聲明在全球治理和國家安全相關問題上缺乏明確性。

（路透社/法新社/Politico/衛報/新華社）