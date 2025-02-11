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馬斯克促關美國之音自由歐洲電台

【明報專訊】全球首富馬斯克率領的美國政府效率部（DOGE）正負責精簡政府架構。馬斯克周日（9日）表示，應關閉隸屬美國國際媒體署的「美國之音」及「自由歐洲電台/自由電台」，認為政府不應資助這些充斥「極左激進分子」的媒體。馬斯克其後發文回應特朗普特使格雷內爾周日在社交平台X的觀點，指歐洲現已自由，無人會收聽這兩個廣播機構，稱這「只是激進左翼瘋狂人士在自言自語」，而每年浪費10億美元（約78億港元）公帑。

此外，《華盛頓郵報》周日報道，DOGE人員將大量政府紀錄及資料輸入人工智能（AI）工具，判斷哪些工作可由AI、機器學習工具甚至機械人取代。《華郵》分析指出，DOGE的行動或要達至更廣泛政治議程，即削減文官人手、確立對龐大聯邦官僚體系的權力，令其縮小至最少20年未見過的規模。

政府數據「餵AI」 削人手推政治目的

《華郵》指出，DOGE過去不足3周對多個政府部門均採取相同做法，即在領導層安插忠誠者後蒐集內部敏感和機密等數據，控制資金流向並循法律或其他手段，推動取消與特朗普政府目標不一致的工作和計劃。《華郵》形容，DOGE發動的「閃電戰」，長遠目標是建立「縮水政府」，減低政府對私人企業的監管，減少提供政府服務，令政府佔美國經濟的比例下降，但同時更積極回應總統的指示。

（華盛頓郵報）

相關字詞﹕自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL） 美國之音 政府效率部（DOGE） 馬斯克 人工智能 特朗普 美國

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