馬斯克促關美國之音自由歐洲電台

此外，《華盛頓郵報》周日報道，DOGE人員將大量政府紀錄及資料輸入人工智能（AI）工具，判斷哪些工作可由AI、機器學習工具甚至機械人取代。《華郵》分析指出，DOGE的行動或要達至更廣泛政治議程，即削減文官人手、確立對龐大聯邦官僚體系的權力，令其縮小至最少20年未見過的規模。

政府數據「餵AI」 削人手推政治目的

《華郵》指出，DOGE過去不足3周對多個政府部門均採取相同做法，即在領導層安插忠誠者後蒐集內部敏感和機密等數據，控制資金流向並循法律或其他手段，推動取消與特朗普政府目標不一致的工作和計劃。《華郵》形容，DOGE發動的「閃電戰」，長遠目標是建立「縮水政府」，減低政府對私人企業的監管，減少提供政府服務，令政府佔美國經濟的比例下降，但同時更積極回應總統的指示。

（華盛頓郵報）