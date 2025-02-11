辦AI峰會爭話語權 法8756億投資AI基建追落後

約1500名來自近100個國家及地區的政府領導人、AI業界、非政府組織及學術界人士，雲集巴黎大皇宮參與一系列講座及小組會議，討論AI前景和挑戰。面對美國及中國AI迅速發展，在全球AI競賽明顯落後的法國以至整個歐洲正研究如何急起直追。馬克龍接受法國傳媒訪問時表示，歐洲及法國都要加快投資AI，法國未來數年將從阿聯酋、美國和加拿大的主要投資基金和法國企業獲得1090億歐元的AI投資。

「投資再投資」 培訓10萬青年

這些投資包括阿聯酋與法國上周四簽訂協議，阿聯酋一個基金將投資300億至500億歐元（約2400億至4000億港元）在法國興建數據中心園區。加拿大資產管理公司Brookfield周日亦宣布投資200億歐元（約1606億港元）支持法國AI基建發展。馬克龍說：「歐洲首場戰鬥就是投資、投資、再投資。如果我們創新之前就監管，我們就不會有任何創新。」他還表示，法國在AI領域培訓年輕人的數目將從現在的4萬增至10萬。

各國除了正就峰會談判一份不具約束力的AI治理原則公報，《金融時報》報道，峰會將尋求成立名為Current AI的非牟利投資基金，目標5年籌集25億美元（195億港元），旨在進一步推動以公共利益為核心的AI發展。

（路透社/法新社/金融時報）