星拘華裔青年 指激進化謀襲穆斯林馬來人

被捕的18歲學生李洐秋（Nick Lee Xing Qiu）被指從2023年初開始在社交平台上接觸極右和仇視伊斯蘭教的內容，逐漸對穆斯林反感。2023年6月，他接觸到恐怖分子塔蘭特（Brenton Tarrant）2019年3月15日在新西蘭基督城襲擊穆斯林的直播影片，其後視塔蘭特為偶像。

「東亞至上」 設想種族戰驅逐馬來人

當局稱，到去年初，李洐秋相信殺死馬來人、穆斯林以及其他傳統上被極右分子針對的猶太人、非裔美國人和印度人都是正當合理，又自認是「東亞至上」主義者，認為中國人、韓國人和日本人比其他族裔優越。對於極右常提到的人口「大替代理論」，李洐秋深信不疑，覺得要採取暴力行動，防止新加坡華人佔多數的地位，被人口迅速增長的馬來族群取代。他設想在新加坡引發一場華人與馬來人的「種族戰爭」，最終要迫使馬來人離開新加坡。

當局稱，李洐秋渴望與志同道合者一起襲擊穆斯林並作直播，惟他被捕時，襲擊計劃尚處於設想階段，沒有明確時間表。

（聯合早報/海峽時報）