大蕭條惡化前車之鑑 稅戰恐招惡果

1929年底美國股市暴瀉，全國陷入經濟危機。共和黨參議員斯穆特和眾議員霍利推動提高關稅，保障國內農民免受外國競爭影響，關稅徵收範圍其後擴至其他行業。縱使當時有超過1000名經濟學家反對，但1930年6月時任共和黨總統胡佛仍簽署了《斯穆特-霍利關稅法案》，對一系列輸美貨品關稅提高約20%。法案即時引爆貿易戰，包括加拿大、法國和西班牙在內多國隨即向美加稅報復。

全球貿易萎縮危機

專家指出，貿易戰削弱了美國經濟並延長了大蕭條。1929至1933年間，美國實質國內生產總值（GDP）大跌近30%，失業率升至25%。不單美國，貿易戰也令全球貿易萎縮了65%。

多倫多大學加拿大歷史系名譽教授博思韋爾指出，特朗普的貿易願景將美國帶回上世紀，主要不同是特朗普視關稅為「權力武器」，不像《斯穆特-霍利關稅法案》般目的是保護國內經濟。加拿大毅偉商學院國際商業教授朔特也稱，特朗普將關稅作為非貿易議題的籌碼，例如移民及地緣政治，「這可能導致其他國家作出更加複雜和不可預測的報復行動」。朔特指出，在《斯穆特-霍利關稅法案》時期，全球經濟不像今天般緊密聯繫，「現在情况不同，全球貿易關係複雜得多，包括零件和半製成品等，供應鏈和價值鏈都是跨境整合」。他警告，特朗普的關稅影響可能導致通脹及經濟衰退，也帶來地緣政治後果。

（金融郵報/ABC）