華學者：「城下之盟」逼迫 欠平等損合作

華準備充足 特關稅殺傷減

中國專家警告，特朗普意在迫使中國國家主席習近平迅速與美達成協議，但最終會適得其反，因他由簽署行政命令加徵關稅到該令正式生效只有兩天，時間上不太可能為習近平接受。中國社科院美國研究所研究員馬偉表示，美國的策略是想對中國採取「城下之盟」，但中國不想要這樣的協議，「你（美方）必須有平等的談判，達成平等的協議，而不是先對我（中方）徵收高關稅，然後再說我們必須達成協議」。

不過有中國學者認為，中美談判可能會停滯不前，因為問題不在於打擊芬太尼，這是很容易解決的，特朗普還可能想要求中國在其他方面與美合作，例如就俄烏戰爭向俄羅斯施壓，以及把短片分享平台TikTok的擁有權讓給美國買家。

多名專家最近在加州大學聖迭戈分校和美國外交關係委員會合辦的中國問題論壇上指出，相比關稅，中國更關心的是美國的科技出口管制，因中國這次做好了更充分準備來承受關稅，並認為加徵關稅的大部分費用將由美國消費者支付，且許多中國企業已將部分業務轉移到海外，關稅並不像美國所認為的是致命武器。

（金融時報）