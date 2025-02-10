哈馬斯釋第5批人質 「放人儀式」惹以方不滿

最新獲釋3名人質分別34歲、52歲、56歲，經體檢證實他們健康差劣，體重下降，比遇事前瘦弱，當中一名以色列及德國雙重國籍的人質更是嚴重營養不良。以國總統赫爾佐克指哈馬斯的「放人儀式」虛假和惡毒而且人質瘦弱，「就是反人類罪」。以國總理內塔尼亞胡聲明不會坐視人質身體遭摧殘的情况，矢言採取相應行動。

以色列《國土報》上周六援引消息人士報道，內塔尼亞胡政府要求哈馬斯領導人和所有與該組織有關人員離開加沙，稱只有這樣以方才會從當地撤軍。

以軍撤離據點 加沙南北復通行

不過，雙方就第二階段具體內容的談判仍在繼續之際，以方依約於上周六釋放了183名囚犯，其中41人返回西岸，131人返回加沙，7人被驅逐往埃及。此外，以軍昨天（9日）完全撤離內察里姆走廊（Netzarim Corridor），毁掉該區的軍事據點和哨站，退守至加沙地帶東部邊界的緩衝區，讓巴人返回加沙北部。

埃及昨公布將於2月27日主持「緊急阿拉伯國家峰會」，討論美國總統特朗普日前提出把加沙巴勒斯坦人重新安置到鄰國方案所帶出的嚴重事態發展。而沙特阿拉伯周日則發聲明，譴責內塔尼亞胡謂沙特可讓巴勒斯坦人在其境內立國之說。

（法新社/以色列時報/紐約時報/新華社）