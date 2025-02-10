紐國「黃金簽證」鬆綁 免英語試 吸富人移居助經濟復蘇

移民部長斯坦福（Erica Stanford）表示，從4月1日起，「積極投資者升級簽證」（Active Investor Plus visa，簡稱AIP）將縮減為兩大類：「增長」類（高風險），須於3年間通過直接向新西蘭企業或管理基金投資最少500萬新西蘭元（2200萬港元），持證人只須逗留新西蘭21天；以及「平衡」類（混合風險），對象5年間投資最少1000萬新西蘭元（4410萬港元）於債券、股票、新的地產開發（包括住宅）、現有的商業與工業房地產等；持證人須逗留新西蘭最少105天。若投資額高於門檻，逗留日數可相應減少。

斯坦福表示，新西蘭的投資者簽證類別將變得更簡單靈活，以鼓勵投資者選擇新西蘭。財長威利斯相信這次變革可使新西蘭對外國高價值投資者更具吸引力和更易獲取投資，從而推動該國經濟增長。

該國的商業移民專家等估計，新政策對新西蘭低迷的地產市場是一劑強心針，而且在澳洲撤銷類似簽證後，讓投資者對新西蘭的興趣增加。

擬設投資署服務海外基金經理

新西蘭曾經憑藉投資移民計劃，平均每年吸納10億新西蘭元，且很受中國投資者歡迎。惟2022年以AIP取代原來投資移民類別後，對申請人英語能力有嚴格要求，且須於3年投資最少1500萬新西蘭元或向新西蘭企業直接注資最少500萬新西蘭元。此後申請個案由原來一年約200份劇減至這幾年間的43份；投資額自2022年以來僅7000萬新西蘭元，遠少於2019新冠病毒疫情（COVID-19）爆發前兩年的22億新西蘭元。專家抨擊此政策令該國錯失外來投資。加上該國於去年第三季陷入技術性衰退，促使總理盧克森的政府設法振興經濟。該國正在修改外國投資法規，計劃在國際經濟發展署之下增設專為海外基金經理提供一站式服務的「新西蘭投資署」，以及放寬訪客遙距工作的規定，希望吸引高技術人才定居新西蘭。

（新西蘭廣播電台/路透社/彭博社）