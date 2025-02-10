美消費者金融保護局職員示威 抗議效率部干預

【明報專訊】美國消費者金融保護局（CFPB）職員上周六（8日）在該機構位於華盛頓的總部外示威，抗議政府效率部（DOGE）「不當存取」該部門的聯邦數據，又指領導DOGE的富商馬斯克與CFPB有着潛在利益衝突，因為CFPB監管範圍包括馬斯克曾稱有計劃進軍的行業，可能涉及敏感數據。
CFPB於金融海嘯後的2011年成立，是為保障消費者免受不公平、欺騙式等金融行為侵害的聯邦監督機構。惟預算鷹派人物、白宮管理及預算辦公室（OMB）主任沃特（Russell Vought）上周五（7日）獲任CFPB署理局長後便連發十數項即時生效指令，使該署大部分工作停頓，包括暫停所有未有結論調查、暫停執法行動。他另在社交平台X表明已通知聯儲局，CFPB不需要其下筆撥款。
質疑馬斯克與CFPB存利益衝突
馬斯克屬下DOGE職員上周五早上起則取得CFPB電腦系統管理級別的存取權，開始檢閱該署的敏感人事和財務紀錄。他本人在X表示「CFPB安息」。CFPB官網已無法登入。
紐約市聯邦法官上周六已以可能危及敏感資料外泄為由，頒令臨時禁制DOGE登入聯邦財政部的支付系統。此決定可衍生對DOGE行動的法律訴訟。
（路透社/華盛頓郵報/NBC）
相關字詞﹕沃特（Russell Vought） 美國消費者金融保護局（CFPB） 美國政府效率部 馬斯克（Elon Musk） 特朗普2.0