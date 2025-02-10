指南非迫害白人農民 特朗普簽令停金援

【明報專訊】美國總統特朗普指控南非以新土地法迫害白人農民和在國際法院（ICJ）指控以色列干犯戰爭罪行，上周六（8日）簽署行政命令，凍結華府對南非的財政援助，白宮指華府正籌劃方案，讓受影響的南非白人農民及其家庭以難民身分重新安置於美國。南非外交部批評該行政命令「缺乏事實準繩度，未能認識到南非在殖民主義和種族隔離的重要和痛苦歷史」。這波爭議再次令外界關注在特朗普2.0具有重要影響力的「PayPal黑手黨」，其三大成員都有在種族隔離時期南非享受白人特權的歷史。
「PayPal黑手黨」3成員曾享南非白人特權
南非總統拉馬福薩不顧執政聯盟的親商伙伴反對，上月25日簽署新版本的土地法生效，容許當局在「正義和公平合理及符合公眾利益」下免補償充公土地。特朗普近期介入事件，上周聲言新法律侵犯人民權利，並指控南非「正在沒收土地」，「特定階級的人民」被「非常惡劣地」對待。在南非出生和成長的馬斯克也加入炮轟新法，南非總統拉馬福薩甚至曾為了特朗普的制裁威脅致電馬斯克。
馬斯克的「PayPal黑手黨」盟友蒂爾（副總統萬斯的政治提攜者）和薩克斯（現任白宮人工智能與加密貨幣沙皇）同樣有南非淵源，蒂爾雖是德國出生並移居美國，但童年時期在南非度過，也被指曾為種族隔離辯護，薩克斯則在南非出生並在年輕時移民到美國。另一政治上低調的成員Roelof Botha更是南非種族隔離時期末代外長博塔的孫子。
（BBC/衛報）
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