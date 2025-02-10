指南非迫害白人農民 特朗普簽令停金援

「PayPal黑手黨」3成員曾享南非白人特權

南非總統拉馬福薩不顧執政聯盟的親商伙伴反對，上月25日簽署新版本的土地法生效，容許當局在「正義和公平合理及符合公眾利益」下免補償充公土地。特朗普近期介入事件，上周聲言新法律侵犯人民權利，並指控南非「正在沒收土地」，「特定階級的人民」被「非常惡劣地」對待。在南非出生和成長的馬斯克也加入炮轟新法，南非總統拉馬福薩甚至曾為了特朗普的制裁威脅致電馬斯克。

馬斯克的「PayPal黑手黨」盟友蒂爾（副總統萬斯的政治提攜者）和薩克斯（現任白宮人工智能與加密貨幣沙皇）同樣有南非淵源，蒂爾雖是德國出生並移居美國，但童年時期在南非度過，也被指曾為種族隔離辯護，薩克斯則在南非出生並在年輕時移民到美國。另一政治上低調的成員Roelof Botha更是南非種族隔離時期末代外長博塔的孫子。

（BBC/衛報）