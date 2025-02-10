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OpenAI成立德國子公司 盼創歐洲版Stargate

【明報專訊】中國人工智能（AI）初創公司「深度求索」（DeepSeek）推出的AI模型以成本及效率引起關注之際，美國人工智能科企OpenAI行政總裁奧爾特曼上周五（7日）出席德國柏林大學一個AI座談會時，公布OpenAI將在慕尼黑設立在德國首個辦公室，又表示願把類似OpenAI有份參與的Stargate合營企業計劃帶到歐洲。

OpenAI近年在歐洲拓展業務，2023年宣布在愛爾蘭都柏林及英國倫敦開設辦公室，去年亦公布在法國巴黎及比利時布魯塞爾設辦公室。奧爾特曼稱他們開設首個在德國的辦公室，意味可幫助更多人、企業和機構受惠於AI的可能。德國政府近年積極吸引AI產業投資，蘋果、亞馬遜、Google、微軟等亦落戶慕尼黑，令當地成為德國軟件重鎮。

落戶慕尼克

美國總統特朗普上月21日宣布成立合營企業Stargate，以投資發展人工智能基建，參與的科企包括OpenAI、軟銀及甲骨文，未來4年預計對Stargate投資額高達5000億美元（3.9萬億港元）。奧爾特曼在座談會上稱，其公司希望可成立一個歐洲版Stargate。

奧爾特曼強調歐洲將制定其AI技術規則，並表示：「我們顯然會遵守這些規則」。他又指採納AI而不落後於世界各國，對歐洲而言是最大利益。

（中央社/路透社）

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