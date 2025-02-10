巴黎AI峰會登場 歐盼避中美拋離 美加碼投資 華DeepSeek帶衝擊 歐追趕挑戰大

推動AI治理共識 側重產業發展

英國2023年11月在布萊切利園舉行全球AI峰會，28國簽署宣言承諾確保AI安全；翌年5月韓國再以網上形式與英國合辦另一場AI峰會，發表另一項承諾促進AI安全的宣言。法國這次由總統馬克龍倡議的全球AI峰會，其官方資訊表明會建基於這兩次峰會的勢頭，推動有關AI全球治理的討論。據與會人士透露，各國正在談判一份不具約束力的AI治理原則公報，如果美中及其他國家能夠簽署，將被視為重大成就。然而，特朗普政府是否能和其他國家在AI領域達成共識，仍不明朗。

法國這次邀請了印度總理莫迪聯合主持峰會，並有德國總理朔爾茨、歐盟委員會主席馮德萊恩等歐洲領袖撐場。美國和中國分別為副總統萬斯和國家主席習近平特別代表暨國務院副總理張國清赴會。

中美法德歐盟高層級代表

對比之前兩場類似性質的峰會重點放在AI的安全關切，今次峰會更側重AI的產業發展。英國劍橋大學明德魯技術與民主中心執行主任納夫直言目前全球AI領域處於領導真空；與此同時，歐洲輿論愈見擔心在全球AI競賽中，歐洲會被美國和中國拋離而變得無足輕重。從美國OpenAI在2022年突破性發表生成式AI聊天機械人ChatGPT，到上月新任美國總統特朗普宣布總值5000億美元的AI基建計劃Stargate，到中國的DeepSeek引發迴響甚至一度成為全球AI程式下載榜首，缺乏領軍企業的歐洲在追趕中美AI發展的步伐面臨愈來愈大的挑戰。

DeepSeek「敲警鐘」法歐急追

愛麗舍宮官員表示，是次峰會為法國和歐洲敲響全球AI競賽的警醒鬧鐘。法國駐港總領事杜麗緹（Christile Drulhe）上周投書本報時也表明，峰會將是攸關歐洲的關鍵時刻，「歐洲必須在國際AI舞台上扮演領導角色」。法國AI和數碼技術部長沙帕（Clara Chappaz）承認，「科技從未如此政治性」，峰會將突顯有別於美、中之外的聲音，而且可能於尾聲時起草「全球人工智能永續發展憲章」。

馬克龍嘗試標榜法國為歐洲創新樞紐，惟據歐洲初創新聞網站Sifted報道，以去年為例，即使法國AI公司去年獲投資額比之前一年飈升82%到19億歐元，令巴黎成為僅次於倫敦的歐洲初創投資最佳城市，但以全國計法國仍只排第三，落後英國和德國。在峰會前不久，馬克龍上周四在愛麗舍宮跟阿聯酋總統穆罕默德見證《法國和阿聯酋人工智能合作框架協議》簽署，協議內容包括兩國在法國境內合建AI園區，法媒指投資額或高達300億至500億歐元（約2400億至4000億港元）。

峰會另一重點是如何把AI成果惠及發展中國家，法國初創公司Mistral和中國DeepSeek的低成本AI模型將成焦點。

（路透社/法新社/BBC/Sifted/新華社）