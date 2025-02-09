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波羅的海三國電網 昨「脫俄」今「入歐」

【明報專訊】波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，昨天（8日）切斷連接由俄羅斯控制的電網，改為連接歐盟的電網，進一步擺脫俄羅斯的影響。

波羅的海三國雖脫離蘇聯獨立超過30年，但仍依賴俄羅斯電網控制頻率和穩定網絡，避免停電。已加入北約和歐盟的這三國長期以來準備與歐洲電網整合，惟因技術和財務問題而一直未能成事，但在2022年俄羅斯入侵烏克蘭，加速波羅的海三國退出俄電網，以防莫斯科利用電網作為對付它們的武器。

免「地緣政治勒索」 警告潛在風險

立陶宛昨晨率先切斷與俄電網，愛沙尼亞和拉脫維亞約一小時後跟隨，之後這三國會靠其電力系統以「孤島模式」獨立運作24小時，於周日經波蘭與歐洲電網連接。立陶宛首都維爾紐斯巿中心周日會舉行倒數儀式，現場設有一座特別打造的9米高倒數時鐘，歐盟委員會主席馮德萊恩將會出席儀式。立陶宛能源部長瓦伊丘納斯說：「我們現在正消除俄羅斯利用電力系統作為地緣政治勒索工具的能力。」

不過，波羅的海國家警告變更電網有潛在風險，立陶宛國家安全部表示，短期風險包括網絡攻擊和假資訊傳播等。波蘭電網營運商PSE表示，他們將使用直升機和無人機巡邏監察與立陶宛的電網連接。愛沙尼亞已派人駐守關鍵電力基建設施，以防遭到破壞。

（路透社/法新社/BBC）

相關字詞﹕歐洲 俄羅斯 立陶宛 拉脫維亞 電網 愛沙尼亞 波羅的海3國 俄軍侵烏

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