要求允存取用戶加密通訊檔案 英令蘋果「開後門」遭轟侵私隱

上月引用調查權力法提要求

美國《華盛頓郵報》率先引述消息人報道，《金融時報》和《泰晤士報》等英媒上周五陸續引述內政部消息來源證實。報道指英國內政部1月按《2016年調查權力法》（Investigatory Powers Act 2016）向蘋果提出要求，容許執法和情報安全機關能夠在需要蒐集證據時，強制企業提供協助，且不限於英國用戶，而且除非大臣級別官員允許，企業不得承認自英國政府接獲相關命令，也不得警告用戶其加密功能已被降低。

蘋果據報寧結束在英加密儲存服務

蘋果一向標榜視私隱權為「基本人權」，在標準私隱權設定外，另提供進階資料保護工具，讓用戶可在iCloud雲端等系統強化加密更多資料，僅用戶自己有權瀏覽。惟兒童安全倡議人士警告，加密功能或被濫用於私下分享未成年色情等違法內容，類似疑慮適用於恐怖分子等罪犯。多國警政和安全部門往往以偵查需求為由，試圖取得更多瀏覽加密通訊及其他加密資料的權限；科技公司主張用戶私隱權，指軟件系統後門恐被犯罪者利用或遭威權政府濫用。

英國國會去年修訂調查權力法時，蘋果已質疑英國政府或會試圖在全球範圍秘密禁止新的用戶保護措施、防止企業向客戶提供相關服務。據報蘋果可就英國官方命令提上訴，但上訴期間仍要執行。消息人士向《華郵》稱，蘋果正考慮寧可結束在英國的加密儲存服務，也不要破壞公司對用戶私隱安全的承諾。

英國公民自由倡議團體Big Brother Watch和Privacy International批評這是對私隱權史無前例的攻擊。華盛頓智庫資訊科技與創新基金會（ITIF）亦以副總裁卡斯特羅的名義發聲明，指倫敦做法已踰越紅線，強調如此重大、影響全球數以百萬計民眾私隱與安全的決定，必須講求透明度，呼籲當局公開命令完整細節。

（華盛頓郵報/金融時報/BBC）