專訪曾任職印度外交部學者Kanica Rakhra 「印度全球地位水漲船高 有賴國內外變化」

莫迪政府重視海外僑民 走近西方

莫迪去年再度連任，其總理任期至今已超過10年，世界在這段時間經歷重大變化，印度的角色也相應改變。Kanica表示其一重大變化是印度如何處理外交，例如莫迪政府遠更積極地接觸印度僑民（Indian diaspora，即海外印度人）。

Kanica形容，在莫迪上台前，印度僑民很大程度上只是其所屬國家的一部分，但莫迪政府顯然認定，應盡其能力跟印度僑民接觸，令他們感到印度像其他國家一樣重視海外僑民。她舉例說，莫迪近年每次出訪，無論是到美國還是澳洲，都總會有一場跟印度僑民見面接觸的集會——2019年休斯頓集會有美國總統特朗普與莫迪同場致辭，2023年悉尼集會更有澳洲總理阿爾巴尼斯介紹莫迪出場，反映二人想接觸更多本國的印度裔選民。Kanica指出，就算是中國，莫迪2018年出訪時也有跟在當地留學或經商的印度人見面。

另一方面，莫迪在西方所受禮遇，也離不開他任內更進一步走近西方、尤其是美國的政策。Kanica指出，印度走近美國的外交政策巨變事實上在2005年印度與美國初步達成民用核能合作協議的框架開始（按：該協議在2008年正式簽署），對新德里來說，這也是某種「轉型時刻」，因為在此之前印度一直被制裁，也不認為有份參與西方的進程，但在此之後印度跟歐洲、美國和加拿大（以至澳洲）有多得多的交往。

印俄印美關係「平行並存」 「選邊站」不再

儘管如此，這不代表新德里打算放棄像跟俄羅斯的傳統友好關係。Kanica承認美國向來認為印度更接近俄羅斯，故未有跟印度有太多接觸，但她強調印俄關係跟印美關係之間並非「相互依存」（co-dependent），而是一直平行並存（parallel），至今未變。她形容印俄之間很大程度上屬於非常親密的友邦和戰略伙伴的關係，正因美國以往將印度放在俄羅斯陣營來看待，印美關係才欠佳，但印度從未自視為俄羅斯陣營一員，當美國認識到這點，將印度當成印度本身來交往，印美關係自然改善。

被問到是否印度有足夠強大的國力，才能避免其他中小國家面對的「選邊站」壓力，Kanica回應稱，在今時今日的世界，「非友即敵」（with us or against us）的想法已不再有效，「我們處於多向量（multivector，向量是結合方向和大小的概念）、多種多樣（multiplex）的世界，每一個（國家）都依賴其餘每一（國家）」。她坦言，印度多年來都面對外交壓力，在1980年代所受壓力尤其巨大，但新德里始終可以非常平靜地承受壓力，「因為（戰略）自主的想法對印度戰略思維來說非常重要」。

中印互相增進理解重要

相比之下，印度與中國的關係近年並不理想，一度因邊境衝突跌至冷戰結束後的低谷，到去年10月莫迪在金磚峰會期間跟中國國家主席習近平會晤，才標誌着外交破冰。Kanica表示，要留待政客決定如何才是兩國更好的出路，但她認為兩國增進理解是非常重要，她藉亞洲環球學人項目的安排到訪內地，發現中國社會對印度不太了解。記者提到現實是中印兩國其實相互之間都了解有限，Kanica同意並指倘若中印民間交往增加，將有助增進互相理解。

明報記者 周宏量

（2024港大亞洲環球學人系列之四）