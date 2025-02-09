專訪曾任職印度外交部學者Kanica Rakhra 「印度全球地位水漲船高 有賴國內外變化」

【明報專訊】香港大學亞洲環球學人計劃去年有兩名印度代表，其中Kanica Rakhra（圖，下簡稱Kanica）曾在印度外交部任職，現時在印度第四大城市海得拉巴的考底利耶公共政策學院擔任助理教授，主要關注亞洲地區的國際關係和全球事務。印度向來以「戰略自主」（strategic autonomy）的外交理念自豪，隨着國際環境轉變，新德里近年更重視「多重結盟」（multi-alignment）的執行方式，與美國加強關係便是例子。Kanica認為，印度在國際舞台地位的變化，既有總理莫迪比以往更積極動員印度僑民的主動因素，也有美國改變對印度看法，以至「選邊站」不再適用於當前世局的外部因素。
莫迪政府重視海外僑民 走近西方
莫迪去年再度連任，其總理任期至今已超過10年，世界在這段時間經歷重大變化，印度的角色也相應改變。Kanica表示其一重大變化是印度如何處理外交，例如莫迪政府遠更積極地接觸印度僑民（Indian diaspora，即海外印度人）。
Kanica形容，在莫迪上台前，印度僑民很大程度上只是其所屬國家的一部分，但莫迪政府顯然認定，應盡其能力跟印度僑民接觸，令他們感到印度像其他國家一樣重視海外僑民。她舉例說，莫迪近年每次出訪，無論是到美國還是澳洲，都總會有一場跟印度僑民見面接觸的集會——2019年休斯頓集會有美國總統特朗普與莫迪同場致辭，2023年悉尼集會更有澳洲總理阿爾巴尼斯介紹莫迪出場，反映二人想接觸更多本國的印度裔選民。Kanica指出，就算是中國，莫迪2018年出訪時也有跟在當地留學或經商的印度人見面。
另一方面，莫迪在西方所受禮遇，也離不開他任內更進一步走近西方、尤其是美國的政策。Kanica指出，印度走近美國的外交政策巨變事實上在2005年印度與美國初步達成民用核能合作協議的框架開始（按：該協議在2008年正式簽署），對新德里來說，這也是某種「轉型時刻」，因為在此之前印度一直被制裁，也不認為有份參與西方的進程，但在此之後印度跟歐洲、美國和加拿大（以至澳洲）有多得多的交往。
印俄印美關係「平行並存」 「選邊站」不再
儘管如此，這不代表新德里打算放棄像跟俄羅斯的傳統友好關係。Kanica承認美國向來認為印度更接近俄羅斯，故未有跟印度有太多接觸，但她強調印俄關係跟印美關係之間並非「相互依存」（co-dependent），而是一直平行並存（parallel），至今未變。她形容印俄之間很大程度上屬於非常親密的友邦和戰略伙伴的關係，正因美國以往將印度放在俄羅斯陣營來看待，印美關係才欠佳，但印度從未自視為俄羅斯陣營一員，當美國認識到這點，將印度當成印度本身來交往，印美關係自然改善。
被問到是否印度有足夠強大的國力，才能避免其他中小國家面對的「選邊站」壓力，Kanica回應稱，在今時今日的世界，「非友即敵」（with us or against us）的想法已不再有效，「我們處於多向量（multivector，向量是結合方向和大小的概念）、多種多樣（multiplex）的世界，每一個（國家）都依賴其餘每一（國家）」。她坦言，印度多年來都面對外交壓力，在1980年代所受壓力尤其巨大，但新德里始終可以非常平靜地承受壓力，「因為（戰略）自主的想法對印度戰略思維來說非常重要」。
中印互相增進理解重要
相比之下，印度與中國的關係近年並不理想，一度因邊境衝突跌至冷戰結束後的低谷，到去年10月莫迪在金磚峰會期間跟中國國家主席習近平會晤，才標誌着外交破冰。Kanica表示，要留待政客決定如何才是兩國更好的出路，但她認為兩國增進理解是非常重要，她藉亞洲環球學人項目的安排到訪內地，發現中國社會對印度不太了解。記者提到現實是中印兩國其實相互之間都了解有限，Kanica同意並指倘若中印民間交往增加，將有助增進互相理解。