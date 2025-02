專訪曾任職印度外交部學者Kanica Rakhra 「印度全球地位水漲船高 有賴國內外變化」

莫迪政府重視海外僑民 走近西方

莫迪去年再度連任,其總理任期至今已超過10年,世界在這段時間經歷重大變化,印度的角色也相應改變。Kanica表示其一重大變化是印度如何處理外交,例如莫迪政府遠更積極地接觸印度僑民(Indian diaspora,即海外印度人)。

Kanica形容,在莫迪上台前,印度僑民很大程度上只是其所屬國家的一部分,但莫迪政府顯然認定,應盡其能力跟印度僑民接觸,令他們感到印度像其他國家一樣重視海外僑民。她舉例說,莫迪近年每次出訪,無論是到美國還是澳洲,都總會有一場跟印度僑民見面接觸的集會——2019年休斯頓集會有美國總統特朗普與莫迪同場致辭,2023年悉尼集會更有澳洲總理阿爾巴尼斯介紹莫迪出場,反映二人想接觸更多本國的印度裔選民。Kanica指出,就算是中國,莫迪2018年出訪時也有跟在當地留學或經商的印度人見面。

另一方面,莫迪在西方所受禮遇,也離不開他任內更進一步走近西方、尤其是美國的政策。Kanica指出,印度走近美國的外交政策巨變事實上在2005年印度與美國初步達成民用核能合作協議的框架開始(按:該協議在2008年正式簽署),對新德里來說,這也是某種「轉型時刻」,因為在此之前印度一直被制裁,也不認為有份參與西方的進程,但在此之後印度跟歐洲、美國和加拿大(以至澳洲)有多得多的交往。

印俄印美關係「平行並存」 「選邊站」不再

儘管如此,這不代表新德里打算放棄像跟俄羅斯的傳統友好關係。Kanica承認美國向來認為印度更接近俄羅斯,故未有跟印度有太多接觸,但她強調印俄關係跟印美關係之間並非「相互依存」(co-dependent),而是一直平行並存(parallel),至今未變。她形容印俄之間很大程度上屬於非常親密的友邦和戰略伙伴的關係,正因美國以往將印度放在俄羅斯陣營來看待,印美關係才欠佳,但印度從未自視為俄羅斯陣營一員,當美國認識到這點,將印度當成印度本身來交往,印美關係自然改善。

被問到是否印度有足夠強大的國力,才能避免其他中小國家面對的「選邊站」壓力,Kanica回應稱,在今時今日的世界,「非友即敵」(with us or against us)的想法已不再有效,「我們處於多向量(multivector,向量是結合方向和大小的概念)、多種多樣(multiplex)的世界,每一個(國家)都依賴其餘每一(國家)」。她坦言,印度多年來都面對外交壓力,在1980年代所受壓力尤其巨大,但新德里始終可以非常平靜地承受壓力,「因為(戰略)自主的想法對印度戰略思維來說非常重要」。

中印互相增進理解重要

相比之下,印度與中國的關係近年並不理想,一度因邊境衝突跌至冷戰結束後的低谷,到去年10月莫迪在金磚峰會期間跟中國國家主席習近平會晤,才標誌着外交破冰。Kanica表示,要留待政客決定如何才是兩國更好的出路,但她認為兩國增進理解是非常重要,她藉亞洲環球學人項目的安排到訪內地,發現中國社會對印度不太了解。記者提到現實是中印兩國其實相互之間都了解有限,Kanica同意並指倘若中印民間交往增加,將有助增進互相理解。

明報記者 周宏量

(2024港大亞洲環球學人系列之四)