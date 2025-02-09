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與日本分頭示好 歐盟擬降美車關稅

【明報專訊】歐盟和日本分頭向美國示好，期望避免特朗普2.0的關稅戰，台灣也計劃派官員赴美商討。《金融時報》（FT）上周五（7日）引述歐洲議會貿易委員會主席朗格報道，歐盟擬將美國汽車進口關稅下調至美方對歐洲汽車徵收的水平。另外，特朗普同日表示日本製鐵（日鐵）已放棄收購美國鋼鐵（美鋼），轉而「大規模投資」美鋼。

朗格（Bernd Lange）向FT表示，歐盟願大幅調低美國汽車的進口稅至接近美方對歐汽車關稅的2.5%水平，指「可嘗試在增加成本及關稅前，跟美方達成交易」。歐盟2022年對美出口近74萬輛汽車，總值374億歐元（約3011億港元），從美國進口量則為逾27萬輛，總值87億歐元（約700億港元）。歐盟委員會的這項決定將適用於中國等其他世貿成員國的汽車，FT指歐盟官員不憂慮中國汽車因而湧入歐洲市場。歐盟官員表示已諮詢德國等區內汽車製造大國，料其不會反對，歐洲汽車業界已表支持。朗格稱，歐盟亦擬向美國購買更多液化天然氣（LNG）和軍備。惟朗格警告若談判破局，歐盟將首次動用新制訂的反脅迫工具（ACI），暫撤美國科企在歐盟範圍所享用的知識產權，例如免費使用軟件，或向美國串流服務等平台徵稅。

台官擬赴華府盼免晶片稅

特朗普指日鐵棄購美鋼，兩名知情人士向FT透露，全面收購計劃雖告吹，雙方仍有機會談判局部收購，容許美鋼保留現有名字繼續營運。

美國恐對台灣晶片加徵100%關稅，台灣經濟部長郭智輝昨稱，台灣是美國最好的貿易伙伴，關稅想法「應是溝通上不那麼順暢導致」，經濟部規劃派出次長、副署長赴華府向特朗普團隊溝通解釋，「盼能有好結果」。

美日聲明談台海 現狀表述提反對「脅迫」

另外，美日峰會聯合聲明提到「反對任何透過武力或脅迫來單方面改變東海和台海現狀的企圖」，是繼特2.0次日的「四方安全對話」（QUAD）外長會議聲明後又一次在相關表述加入「脅迫」（coercion）一詞，料反映新政府的政策微調。有分析認為，用上脅迫一詞將可涵蓋禁運和網絡攻擊等經濟措施。

（金融時報/路透社/X）

相關字詞﹕美台關係 美歐關係 美日關係 脅迫 台海 汽車 美國鋼鐵 日本製鐵 關稅

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