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石破茂訪特朗普 提升美日同盟

【明報專訊】日本首相石破茂周四（6日）飛抵美國，並於周五早上在白宮與美國總統特朗普舉行首次面對面會談，其後發表聯合聲明和舉行聯合記者會。共同社周四報道，二人將商定把美日同盟提升至更高水平，以實現基於法治的自由開放印太地區，並再度確認《美日安保條約》適用於釣魚島（日稱尖閣諸島）。美方則尋求在聯合聲明中宣告美日雙邊關係進入「黃金時代」。

共同社報道，預料石破在會談中將表示有意擴大進口美國液化天然氣（LNG），並提出在晶片半導體、人工智能（AI）等尖端技術領域跟美方展開合作。《朝日新聞》則預期，石破亦將強調日企會加大投資美國，協助後者創造就業，以避免日本貨品被加徵關稅。

特朗普就任後，石破曾跟他在電話交談5分鐘，他將成為繼以色列總理內塔尼亞胡後，第二名特朗普回朝後接見的外國領袖。石破起行前在東京向記者表示，期望致力跟特朗普政府「建立互信關係，並確認我們兩國（美日）將不僅就區內，而是世界的發展與和平而合作」。

此外，共同社報道，日方將安排已故首相安倍晉三的英語傳譯員、外務省日美地位協定室長高尾直，負責「特石會」的翻譯工作。高尾被指曾促成安倍跟特朗普進行「高爾夫外交」，備受特朗普喜愛。曾在特朗普首任政府任駐日大使的美國參議員哈格蒂（Bill Hagerty）周四在華盛頓出席智庫活動時，建議石破跟特朗普展開高爾夫外交，因他聽聞前者「於高中時期曾是名出色的高爾夫球手」。

（共同社/朝日新聞/衛報）

相關字詞﹕美日關係 石破茂 特朗普

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