石破茂訪特朗普 提升美日同盟

共同社報道，預料石破在會談中將表示有意擴大進口美國液化天然氣（LNG），並提出在晶片半導體、人工智能（AI）等尖端技術領域跟美方展開合作。《朝日新聞》則預期，石破亦將強調日企會加大投資美國，協助後者創造就業，以避免日本貨品被加徵關稅。

特朗普就任後，石破曾跟他在電話交談5分鐘，他將成為繼以色列總理內塔尼亞胡後，第二名特朗普回朝後接見的外國領袖。石破起行前在東京向記者表示，期望致力跟特朗普政府「建立互信關係，並確認我們兩國（美日）將不僅就區內，而是世界的發展與和平而合作」。

此外，共同社報道，日方將安排已故首相安倍晉三的英語傳譯員、外務省日美地位協定室長高尾直，負責「特石會」的翻譯工作。高尾被指曾促成安倍跟特朗普進行「高爾夫外交」，備受特朗普喜愛。曾在特朗普首任政府任駐日大使的美國參議員哈格蒂（Bill Hagerty）周四在華盛頓出席智庫活動時，建議石破跟特朗普展開高爾夫外交，因他聽聞前者「於高中時期曾是名出色的高爾夫球手」。

（共同社/朝日新聞/衛報）