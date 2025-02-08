巴拿馬退出一帶一路 華稱遺憾 斥美施壓抹黑

稱已知會中方 90日後生效

巴拿馬2017年加入「一帶一路」計劃，是拉美國家首例，協議每3年自動續簽一次，下次為2026年。美國國務卿魯比奧周日到訪巴拿馬與穆利諾和該國外長會面時，警告若巴方不即時減低「中國影響及控制巴拿馬運河」的現况，美國將採取「必要措施」維護其權利。穆利諾會後隨即表示，他將不會續簽「一帶一路」協議。穆利諾周四表示，該國駐華大使館已經正式通知北京有關巴拿馬退出「一帶一路」計劃的決定，並在90日通知期後生效。他又在記者會上說：「我不知道與中國簽署該項協議的那些人意圖是什麼，以及這些年『一帶一路』倡議為巴拿馬帶來哪些好處？結論是，我們不會再參加，這是我作出的決定。」他強調，今次決定並非應美國要求。

在昨日的中國外交部記者會上，發言人林劍回應記者相關提問時，對巴方表示不再續簽諒解備忘錄深表遺憾。他指出，中巴兩國近年在共建「一帶一路」框架下的合作取得豐碩成果，希望巴方從雙邊關係的大局和兩國人民的長遠利益出發，排除外來干擾，作出正確決定。林劍形容美方攻擊干擾相關合作再次暴露出霸權嘴臉，中方堅決反對美國通過施壓脅迫的手段抹黑、破壞共建「一帶一路」合作。

「美冷戰思維挑撥拉美國」

對於有記者問到魯比奧在訪問拉美期間稱要「對抗中共在西半球影響力」，林劍稱美方有關不實言論充斥冷戰思維和意識形態偏見，蓄意挑撥中國與拉美國家關係，美方對拉美國家與第三國的正常合作指手劃腳，缺乏對拉美國家的基本尊重。

（法新社/觀察者網）