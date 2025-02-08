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美兩黨推禁政府設備用DeepSeek 憂用戶資訊交予北京 華反對泛化國安概念

【明報專訊】美國國會兩名分別屬於民主和共和黨的眾議員周四（6日）聯合提出法案，尋求禁止聯邦政府裝置使用中國人工智能（AI）初創公司「深度求索」（DeepSeek）開發的AI應用程式，憂慮DeepSeek或將用戶資訊交予中國政府。有份起草法案的民主黨聯邦眾議員戈特海默稱，應該立即採取行動「防止敵人從我們政府獲取情報」。

DeepSeek-R1模型上月推出後，成為美國下載量最多的應用程式，DeepSeek又將其模型以開源代碼形式免費提供，促使它在消費者、企業和開發者之間迅速流行。然而外界對程式的私隱安全疑慮一直揮之不去。加拿大網絡安全公司Feroot Security周三發表報告，指DeepSeek故意隱藏可將用戶資訊發送給中國電訊商中國移動的程式碼。有關發現推動伊利諾州共和黨籍聯邦眾議員拉胡德（Darin LaHood），及新澤西州民主黨聯邦眾議員戈特海默（Josh Gottheimer）提出跨黨派法案。法案將禁止聯邦政府僱員在政府發放的裝置上使用DeepSeek的AI應用程式。

「五級警報國安危機」

戈特海默聲指「中國共產黨已表明將利用一切手段破壞美國國家安全，散佈有害虛假信息，並收集美國民眾數據，並有令人深感不安的證據表明，他們正使用DeepSeek竊取美國公民敏感數據」。他形容這是一場「五級警報的國家安全危機」，「須徹查DeepSeek的惡意活動，不能冒險讓中共滲透到政府官員的設備，危及國家安全」。

DeepSeek的AI模型令外界震驚的另一點是其成本及效率，該公司聲稱其AI模型的效能足以挑戰美國巨企的模型，但所開發資源只是於相當後者的一小部分。《紐約時報》引述有美國科企認為DeepSeek的存在並沒什麼可憂慮，但他們亦大舉投資AI設施，美國政策制定者亦有多種擔憂，包括中國在AI方面消除了美國的領先地位。

拉胡德說：「與中共在科技領域的競爭，美國絕對不能輸。」他稱「與中共有關聯的DeepSeek對美國構成的國安威脅令人震驚」，「在任何情况下都不能讓一間與中國共產黨有關的企業，取得敏感的政府或個人數據」。

DeepSeek未有回覆《華爾街日報》查詢。

美國得州上月31日成為美國首個州禁止在政府發放的裝置中使用DeepSeek。韓國、意大利、澳洲等國亦先後傳出禁止或限制使用DeepSeek的消息，中國外交部發言人郭嘉昆周四曾表示，中國反對泛化國安概念，並強調政府沒有要求企業或個人違法採集數據。

法案呼應禁政府裝置用TikTok

《華爾街日報》周四指是次法案呼應2022年美國國會禁止在政府裝置使用短片分享平台抖音海外版TikTok的策略。當年國會通過有關法案後，到去年再通過「不賣就禁」法案，除非TikTok的中國母公司字節跳動出售該平台的美國業務，TikTok於1月19日起在美被禁。雖然TikTok最終沒出售，但特朗普上任後簽署行政命令為TikTok「續命」75天。

（華爾街日報/紐約時報）

相關字詞﹕人工智能（AI） 中國 特朗普 美國

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