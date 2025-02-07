孟加拉爆反流亡總理示威潮 哈西娜籲抗臨時政府觸發 國父故居被毁

去年7月，孟加拉爆發反公職配額示威，並引發哈西娜同年8月初辭職並流亡印度。她前晚在facebook演說，指控臨時政府以違憲方式奪權，呼籲民眾對抗臨時政府。

哈西娜演說之際，首都達卡數千名反哈西娜示威者為干擾演說而上街。許多示威者與去年發起反政府示威的學生組織「反歧視學生運動」（SAD）有關，他們對哈西娜的講話感到憤怒，認為她的言論是在挑戰新成立的臨時政府。

示威者手持鐵槌等各種工具，聚集在拉赫曼故居改建成的博物館，砸毁這座建築的牆壁。及至周四早上，示威者用挖土機拆毁餘下被火燒黑的牆壁。博物館去年示威期間亦被縱火。

全國其他地方亦有跟哈西娜有關的房屋被示威者縱火及破壞，包括哈西娜已故丈夫在達卡的住所、哈西娜家族在庫爾納的一處房產、哈西娜所屬孟加拉國人民聯盟領袖哈尼夫位於西部城市庫什蒂亞的房屋等。

保安：政府放任示威破壞

孟加拉的緊張局勢自去年夏天一直加劇，諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府尋求控制持續不斷的示威及騷亂。然而臨時政府未有回應這一輪示威行動，在示威現場戒備的安全部隊任由示威者衝擊建築物。

示威現場社區一名私人保安表示，曾多次致電消防，憂慮火勢蔓延附近民居，最終為安全起見切斷電線。另有住在拉赫曼故居附近的商店店主對混亂局勢感憂慮，稱：「這種破壞行為不是個好兆頭。」

（法新社/路透社/CNN）