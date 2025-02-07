韓政府部門金融機構禁用DeepSeek

北京：反對泛化國安 無要求違法蒐數據

繼外交部、國防部、產業通商資源部周三限制通過可連接外部網站的電腦登錄DeepSeek平台後，統一部、農林畜產食品部、保健福祉部、環境部周四亦已經或即將屏蔽DeepSeek。韓聯社報道，企劃財政部亦正在考慮採取屏蔽措施。

韓國行政安全部周二已向中央及地方政府各部門發送公文，提醒職員使用生成式AI時注意安全，要求職員盡量不要輸入個人資訊、不要盲目相信生成式AI提供的資訊。

在過去兩天，亦有韓國其他民營企業及金融機構決定禁用DeepSeek。其中KB國民銀行及HANA銀行完全封鎖下載或連接DeepSeek的程式和網站，科技界業內周三有消息稱，科企Kakao發出內部公告，禁止員工在工作時使用DeepSeek，電訊商LG U+亦禁止在內聯網使用DeepSeek。

（韓聯社/法新社/中央社）